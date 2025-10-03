ญาติเศร้า รับร่าง 7 ผู้เสียชีวิต เหตุเพลิงไหม้บ้านในระยอง ทยอยเผา 4-6 ต.ค.

ญาติผู้เสียชีวิต เหตุเพลิงไหม้เคลื่อนศพจาก รพ.ระยอง ตั้งบำเพ็ญกุศลวัดลุ่ม ท่ามกลางความโศกเศร้า
เมื่อเวลา 12.50 น. วันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเหตุณ์ไฟไหม้ทาวน์เฮ้าส์ 4 หลัง ถนนซอยทางไผ่ 2 เขตเทศบาลนครระยอง มีผู้เสียชีวิต 7 ราย เป็นผู้ใหญ่ 4 ราย เด็ก 3 ราย เหตุเกิดราวเวลา 02.30 น. วันที่ 2 ตุลาคม
ล่าสดญาติเคลื่อนร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 7 ราย จากโรงพยาบาลระยองโดยรถมูลนิธิสว่างพรกุศลระยองมาตั้งบำเพ็ญกุศลศพที่ศาลา 2 วัดลุ่ม โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในเวลา 16.00 น. กำหนดการบำเพ็ญกุศลวันที่ 3-5 ตุลาคม ทยอยฌาปนกิจตั้งแต่วันที่ 4-6 ตุลาคม
