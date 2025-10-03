พบแล้ว ศพชายถูกไฟชอร์ตบนแพปลา จมแม่น้ำน่านสูญหาย ร่างลอยไปแถวสะพานสะลิง พรหมพิราม

พบศพชายวัย 46 ลอยน้ำใกล้สะพานสะลิง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก หลังหายตัวไปจากอุบัติเหตุไฟฟ้าชอร์ตตกจากแพปลาเมื่อ 2 วันก่อน เจ้าหน้าที่เร่งนำร่างส่งชันสูตร
เมื่อเวลา 11.55 น. วันที่ 3 ตุลาคม ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยพิษณุโลก มูลนิธิประสาทบุญสถาน ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตลอยน้ำ ใกล้บริเวณสะพานสะลิง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จึงรุดไปที่เกิดเหตุร่วมกับทีมค้นหาทางน้ำจากกู้ภัยบึงกาฬ กู้ภัยคอรุม และฝ่ายป้องกันของ อบต.ท่ามะเฟือง เร่งออกค้นหาตามลำน้ำ โดยใช้เรือเข้าตรวจสอบพื้นที่ จนพบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่กลางน้ำและนำขึ้นฝั่งเพื่อตรวจสอบ
จากการชันสูตรเบื้องต้น ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือนายชวาลย์ อายุ 46 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ สอบถามญาติและผู้ใกล้ชิดทราบว่า เมื่อ 2 วันก่อนผู้ตายเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าชอร์ตบริเวณแพปลา ก่อนพลัดตกลงไปในน้ำและสูญหายไป
ต่อมาพนักงานสอบสวน สภ.พรหมพิราม พร้อมแพทย์เวร และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพิษณุโลกร่วมกันตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในที่เกิดเหตุ ก่อนนำร่างส่งชันสูตรเพิ่มเติมที่แผนกนิติเวช โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
บรรยากาศในที่เกิดเหตุเป็นไปด้วยความโศกเศร้า ญาติผู้เสียชีวิตเดินทางมาดูด้วยความเสียใจ ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพริมแม่น้ำ หรือใช้ไฟฟ้าใกล้แหล่งน้ำเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้อีก