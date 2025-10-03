เจอแล้ว! ที่แท้ชายเร่ร่อนสติไม่ดี ขโมยพระขรรค์พ่อขุนผาเมือง ตร.คุมตัวสอบปากคำ

เจอแล้ว! ที่แท้ชายเร่ร่อนสติไม่ดี ขโมยพระขรรค์พ่อขุนผาเมือง ตร.คุมตัวสอบปากคำที่สภ.ล่มสัก
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีมีคนร้ายลักลอบใช้เลื่อยตัดพระขรรค์ (ดาบ) พ่อขุนผาเมืององค์เล็ก ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ โดยหลังนายอำเภอหล่มสักได้รับแจ้งจึงให้ปลัดอำเภอฯ รุดเข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.หล่มสักเมื่อช่วงเช้านี้ พร้อมเร่งให้ติดตามนำพระขรรค์กลับคืนมาให้ได้ เพราะเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบต่อความรู้สึกและเป็นที่สะเทือนใจของประชาชนชาวเพชรบูรณ์นั้น
อ่านข่าว:ปลัดโร่แจ้งความ โจรตัดดาบ ลักผ้าผูกเอว อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง ย่ำยีหัวใจคนหล่มสัก
ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวันเดียวกันมีรายงานว่า มีชาวบ้านตำบลปากช่อง อ.หล่มสัก พบพระขรรค์ (ดาบ) พ่อขุนผาเมืองแล้ว โดยเป็นชายผมรุงรัง ไม่สวมเสื้อ แต่ที่คอมีเสื้อพันรอบคอ สวมกางเกงขาสั้น เป็นผู้นำพระขรรค์ดังกล่าวติดตัวมาที่ตลาดสดตำบลปากช่อง โดยชาวบ้านสอบถาม ทราบว่าชายคนนี้มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านคลองสีฟัน ตำบลลานบ่า อ.หล่มสัก
นอกจากนี้ชาวบ้านยังบอกด้วยว่า ชายคนนี้มีพฤติการณ์เหมือนคนเร่ร่อน มีปัญหาทางสมอง เพราะมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด และเคยก่อเหตุลักขโมยสิ่งของตามวัด ก่อนจะพบตัวที่ตลาดสดปากช่อง ชายรายนี้ขี่จักรยานเดินทางไปสถานที่ต่างๆ
ล่าสุดชาวบ้านได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หล่มสัก ควบคุมตัวชายดังกล่าวพร้อมดาบพระขรรค์ของกลางไปสอบสวนที่ สภ.หล่มสัก