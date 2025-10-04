แม่พาครูโหด รุดขอโทษเด็กป.1 ถึงบ้าน อ้างเป็นซึมเศร้า พร้อมจ่ายเยียวยา ขอยุติเรื่อง เจอสื่อกลับทันที

แม่ครูโหด รุดขอโทษเด็กป.1 ถึงบ้าน อ้างเป็นซึมเศร้า พร้อมจ่ายเยียวยา ขอยุติเรื่อง
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม จากกรณีครูได้ใช้ฟุตเหล็กตีนักเรียน ป.1 เพราะแอบหยิบขนมไปกิน จนเด็กมีอาการฟกช้ำ ขณะที่แม่ของเด็กยอมรับ ไม่มีเงินให้ลูกไปโรงเรียน ตามที่ได้รายงานไปแล้วนั้น
เวลา 14.00 น. ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บ้านเด็ก ป.1 อีกครั้ง โดยมีผู้ใหญ่บ้านนำลงพื้นที่ ซึ่งระหว่างนั้นปรากฏว่าแม่ของครูที่ก่อเหตุรายดังกล่าว ได้นำลูกชายซึ่งเป็นครูที่ก่อเหตุตีน้อง ป.1 มาขอโทษแม่ แต่เมื่อทราบว่ามีนักข่าวมาก็พากันลุกหนีทันที ซึ่งระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามครูรายดังกล่าวว่า วันนี้มาขอโทษครอบครัวหรือ มีอะไรจะคุยบ้างไหม แต่ครูรายดังกล่าวนั้นก็แค่ยกมือไหว้ และไม่ยอมตอบคำถามใดๆ ก่อนที่จะเดินออกจากบ้านไป
ด้านแม่ของเด็ก ป.1 เปิดเผยว่า แม่ของครูรายดังกล่าวได้เดินทางมาพร้อมกับลูกชาย ซึ่งเป็นครูคนที่ตีลูกชายของตนโดยไม่ได้บอกว่าจะมา พร้อมนำกระเช้าเพื่อมาขอโทษ แต่ตนไม่ยอมและบอกว่าเรื่องมันมาไกล
“ที่น่าตกใจมากก็คือ จู่ๆ ครูเขาก็ตบหน้าเขาเองไปหลายครั้ง แม่เขาก็เลยห้ามว่าอย่าทำแบบนั้น ตนก็บอกเขาไปตรงๆ ว่า ไม่ให้อภัยนะ แม่เขาก็อ้างว่าครูเขาเป็นโรคซึมเศร้า ขอให้ยุติเรื่องและพร้อมที่จะจ่ายค่าเยียวยาให้ ตนจึงบอกให้เพื่อนบ้านไปเรียกนักข่าวที่อยู่ใกล้ๆ มา แต่แม่เขาก็บอกว่าถ้านักข่าวมาก็จะไม่คุย และจะค่อยมาคุยกันวันหลังเพราะกลัวเสียภาพพจน์ ก่อนที่จะออกจากบ้านไป”
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มิวเซียมสยาม ฟ้าเปิด! Food Carnival กางเก้าอี้ปิคนิคสุดชิล – วัยเก๋า ลุยหม่ำไม่หวั่นฝน
- ตะลุย ‘ฮ่องกง’ สวรรค์นักกิน ที่คนรักอาหาร ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่า
- อนุทิน ย้ำ สร้างรั้วชายแดน ยึดความต้องการประชาชน พื้นที่แรกกองทัพจะแจงเอง
- แจ๊ส ลั่นทำงานก็เหนื่อยแล้ว ไม่ว่างเอาใจใคร ชี้ดราม่า เจแปน ทุกคนต้องแก้ปัญหาเอง