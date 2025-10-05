อัพเดตอาการชาวบ้าน ถูกสิงโตของอินฟลูฯดัง หลุดจากกรงขย้ำเจ็บ 2 ราย

อัพเดตอาการชาวบ้าน ถูกสิงโตอินฟลูฯดัง หลุดจากกรงขย้ำเจ็บ 2 ราย เป็นแผลเหวอะเย็บ 4 เข็ม
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.40 น. ของคืนวันที่ 4 ต.ค.68 ที่ผ่านมา นายสุรสิทธิ์ จันอุทา นายอำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ได้รับรายงานจากนายสุราช แจ่มสี ผู้ใหญ่บ้านบ้านรางขาม หมู่ 8 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย ว่า มีสิงโตหลุดมาจากกรงขังที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ แล้วออกมาทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ เป็นชาย 2 ราย เป็นเด็ก 1 ราย และคนโต 1 ราย เบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลกองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ต.ลาดหญ้า เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เบื้องต้นผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ่อพลอย ได้ไปพบเจ้าของสิงโตที่หลุดออกมาทำร้ายคน เพื่อทำการไกล่เกลี่ยให้เยียวยากับผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วเช่นกัน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากภาพที่ถ่ายพบว่าเจ้าของสิงโตที่หลุดออกมาทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บนั้นก็คือ นายปริญญา (สงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง 2 ราย คือ ด.ช.เอ (นามสมมุติ) อายุ 11 ปี ถูกสิงโตทำร้ายเป็นแผลมีทั้งรอยเล็บข่วนและรอยกัดโดยเฉพาะบริเวณสะโพกขวาเนื้อหลุดเป็นแผลฉกรรจ์ ขณะนี้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ และนายศราวุธ (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ถูกข่วนที่ขาเป็นแผล เย็บ 4 เข็ม ปัจจุบันอาการปลอดภัย และกลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านพักแล้ว สำหรับตัวสิงโตนั้นเจ้าของได้ตามจับนำกลับเข้าบ้านได้แล้วเช่นกันตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมา
สำหรับนายปริญญา เจ้าของสิงโต เป็นเจ้าของเพจชื่อ Parinya Parkpoom ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับที่เคยบุกเข้าไปภายในศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์ชื่อดัง แล้วทำการไลฟ์สด ประจานการทำงานของช่าง จนกลายเป็นข่าวโด่งดังมาแล้ว เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2568 และนายปริญญายังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ที่มีผู้ติดตามบนโลกออนไลน์ ทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube หรือ TikTok เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะคลิปที่นำมาเผยแพร่คือการเลี้ยงสิงโต ตัวที่หลุดออกมาทำร้ายชาวบ้านจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าว