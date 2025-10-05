สิงโตหลุดออกจากบ้าน! พุ่งเข้ากัดเด็กชายสาหัส อธิบดีอุทยาน สั่งยึดทันที

สิงโตหลุดออกจากบ้าน กัดเด็กชายบาดเจ็บสาหัส อธิบดีสั่งยึดของกลางให้ เจ้าของรับผิดชอบค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต พร้อมจัดการตามกฎหมาย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 20.45 น. วันที่ 4 ตุลาคม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่า บริเวณ บ.รางขาม ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ได้เกิดเหตุสิงโตของ นายปริญญา (สงวนนามสกุล) หลุดออกจากบ้าน เข้าทำร้ายร่างกาย เด็กชายดี โดยได้นำเด็กเข้ารักษาตัวที่ รพ.ค่ายสุรสีห์ ลาดหญ้า
นายอรรถพลกล่าวว่า เรื่องนี้ถือว่ามีความผิดตาม พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มาตรา 15 ห้ามผู้ใดปล่อยสัตว์ป่าคุ้มครอง จากการดูแลของตนให้เป็นอิสระ หรือหลุดพ้นจาก การดูแลของตน จะต้องโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
นายอรรถพลกล่าวว่า หลังจากนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าไปยึดสิงโตมาเป็นของกลางและให้เจ้าของเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูและค่าอาหารทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้เข้าตรวจสอบการเลี้ยงสิงโตของนายปริญญา และเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งให้ปรับปรุงกรงเลี้ยงให้มีความมิดชิดปลอดภัยยิ่งขึ้น แต่ต่อมาวันที่ 4 ต.ค. พบว่าสิงโตตัวดังกล่าวได้หลุดออกมาทำร้ายเด็กชายสาหัส ดังที่กล่าวข้างต้น
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า นายอรรถพล ได้สั่งการให้นำสิงโตตัวดังกล่าวไปไว้ที่บึงฉวาก โดยขณะบึงฉวากได้มีการเตรียมสถานที่เพื่อรองรับสิงโตตัวดังกล่าวแล้ว