นาทีอุกอาจ บุกปล้นทอง 400 บาทสุไหงโก-ลก โปรยตะปูเรือใบ-บึ้มสนั่น 2 จุด เจ็บ 2 จนท.เร่งไล่ล่า

คนร้ายประมาณ 10 คน แต่งกายชุดดำ ใช้รถกระบะ 2 คันเป็นพาหนะ บุกปล้นร้านทอง “เยาวราชกรุงเทพ” ในห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก คุมตัว รปภ. ก่อนลงมือกวาดทองคำ 400 บาทหลบหนีลอยนวล ระหว่างทางโปรยตะปูเรือใบสกัดกั้น ก่อนลอบวางระเบิดป่วน 2 ครั้งซ้อนในพื้นที่รอยต่อ อ.สุไหงปาดี คาดสร้างสถานการณ์เบี่ยงเบนความสนใจเจ้าหน้าที่
จากกรณีเวลา 18.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม เกิดเหตุคนร้าย 8 คนพร้อมอาวุธครบมือบุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก มีการยิงกำลังพล ชป.รพศ.408 ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย และกวาดทองไปเกลี้ยง จากนั้นไปจี้รปภ.และยึดวิทยุสื่อสาร แล้วนั่งรถกระบะออกมา โดยมีการวางตะปูเรือใบและวัตถุต้องสงสัยบริเวณยูเทิร์นหน้าบิ๊กซี และแยกอรกานต์ก่อนหลบหนีไปนั้น
อ่าน : ปชช.ติดอยู่ในห้างดัง สุไหงโก-ลก หลัง 8 คนร้ายปล้นทอง วางตะปูเรือใบ วัตถุต้องสงสัยตลอดทางหลบหนี
ความคืบหน้าเมื่อเวลา 21.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุปล้นทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสหลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รุดเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วน
จากการตรวจสอบเบื้องต้นและสอบปากคำพยานที่ยังอยู่ในอาการตื่นตระหนก ทราบว่าคนร้ายมีประมาณ 10 คน แต่งกายด้วยชุดสีดำ อำพรางใบหน้า นั่งมาบริเวณท้ายกระบะและในรถยนต์กระบะ 2 คัน ประกอบด้วย รถกระบะยี่ห้ออีซูซุ ดีแม็กซ์ สี่ประตู สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน กค 6521 นราธิวาส และรถยนต์กระบะโตโยต้า วีโก้ ทะเบียน 7187 ปัตตานี
ทันทีที่มาถึง คนร้ายกลุ่มหนึ่งได้บุกเข้าไปภายในห้างฯ อย่างรวดเร็ว ตรงเข้าไปควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของห้างฯ พร้อมทำการตรวจยึดวิทยุสื่อสาร ก่อนที่คนร้ายที่เหลือจะกรูเข้าไปยังร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ใช้อาวุธ (ไม่ทราบชนิด) ข่มขู่พนักงาน แล้วลงมือกวาดทองรูปพรรณในตู้โชว์ไปอย่างรวดเร็ว มูลค่าประมาณ 400 บาท ความเสียหายอื่นๆอยู่ระหว่างการประเมินอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนจะวิ่งหลบหนีออกจากห้างฯ ไปขึ้นรถกระบะที่จอดรออยู่แล้วขับหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย ตำแหน่งนายสิบอาวุธเบา ชป.รพศ.408 ได้รับบาดเจ็บ 1 นาย โดยถูกกระสุนปืนของคนร้ายที่บริเวณไหล่ขวา ขาซ้ายและเฉี่ยวแก้ม รวม 3 นัด ขณะเดินซื้อสิ่งของไปปรับปรุงฐานปฏิบัติการ ก่อนที่คนร้ายจะนั่งรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม็ก ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนหลบหนีไป โดยมุ่งหน้าไปเส้นทาง อ.สุไหงปาดี
โดยระหว่างหลบหนีได้มีคนร้ายอีกจำนวนหนึ่งโปรยตะปูเรือใบ และวางวัตถุต้องสงสัย 2 จุด ตามเส้นทางหลบหนีที่แยกยูเทิร์น บิ๊กซี และแยกอรกานต์
ต่อมามีการตรวจสอบพบว่าวัตถุต้องสงสัยดังกล่าว เป็นถังแก๊สหุงต้ม ซึ่งวางไว้ที่บริเวณถนนหน้ายูเทิร์น พร้อมโปรยตะปูเรือใบบนถนน โดยมีประชาชนที่สัญจรไปมาถูกตะปูเรือใบรถยนต์ได้รับความเสียหายไปหลายคัน
เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องปิดเส้นทางขาเข้าและขาออกทั้ง 2 จุด เพื่อตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุต้องสงสัยรวมถึงงเคลียร์ตะปูเรือใบ และเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารและชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดักล่าว ส่งตัวรักษาที่โรงพยาบาลสุไหโก-ลก อย่างเร่งด่วน
ต่อมาเวลา 19.30 น ได้เกิดเหตุระเบิดดังขึ้น 1 ครั้งที่บริเวณถนนมัสยิดแยกอรกานต์ ซึ่งห่างจากห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก ประมาณ 500 เมตร ในเบื้องต้นไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บ พร้อมกันพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบจุดเกิดเหตุต่างๆ ในวันพรุ่งนี้ (6 ตุลาคม)
อย่างไรก็ตาม ร.ท.พงศธร วงมาเกษ ผบ.ร้อย.ทพ.4801 ได้รับแจ้งจากนายมะไซดี ดือเร๊ะ ผู้ใหญ่บ้านลูโบ๊ะบาตู ม.4 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี ว่ามีชาวบ้านโดนคนร้ายจี้ชิงรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม๊ก ของนายมะอูเซ็ง เจ๊ะมะ ที่บ้านพักเลขที่ 277 ม.4 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส และรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ ของนายการี เตง ไปด้วยรวม 2 คัน ที่คาดว่าเป็นรถยนต์ที่กลุ่มคนร้ายใช้ก่อเหตุปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ในห้างบิ๊กซีสุไหงโก-ลก
นอกจากนี้ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในห้างบิ๊กซี พบคนร้ายได้กระจายกันเดินเข้าไปภายในห้างทางประตูที่ 1 ด้านซ้ายมือ แล้วคนร้าย 1 คน ได้เดินเลี่ยงมาทางร้านจำหน่ายเสื้อผ้า หลังจากนั้นได้วิ่งกระโดดขึ้นตู้โชว์ที่วางทองรูปพรรณ ต่อหน้าพนักงานร้านทองที่กำลังเช็คถูเก้าอี้ที่ใช้ให้สำหรับลูกค้านั่ง
ทั้งนี้จากเหตุบุกปล้นทองดังกล่าวมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย คือ
1.ส.อ.บุรินศวร์ ระดาชัย ชป.รพศ.408 อายุ 27 ปี กระสุนแฉลบบริเวณคอ กระสุนทะลุอกขวาและบริเวณขา
2.นายจีรศักดิ์ เปาะหนิ อายุ 30 ปี เพศชาย อยู่ในอาการตกใจเนื่องจากคนร้ายจับเป็นตัวประกัน