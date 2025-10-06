ตร.ระดมกำลัง ปิดล้อมป่า18ไร่ ตามล่าหนุ่มบุกยิงแฟนสาวดับกลางตลาด
เมื่อเวลา 19.30 น. วันที่ 5 ตุลาคม พันตำรวจเอกชัชชน นราวุฒิพร รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี รักษาการ ผกก.สภ.ท่ายาง นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่ายาง สภ.ชะอำ สภ.เมืองเพชรบุรี ตำรวจชุดสืบสวน ภ.จว.เพชรบุรี ตำรวจชุดสืบสวน ภ. 7 กว่า 50 นายเดินทาง เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่ายูคาลิปตัสใน ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี หลังได้รับแจ้งมีผู้พบเห็น นายทวีชัย หรือ นิก อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิง แฟนสาวเสียชีวิตกลางตลาดหนองบ้วย อ.ท่ายาง เมื่อเช้า วันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา เข้ามาหลบหนีซ่อนตัวอยู่ในบริเวณดังกล่าว ซึ่งตรงกับข้อมูลการสืบสวนทางลับที่ตำรวจชุดสืบสวนดำเนินการติดตาม
เบื้องต้นพันตำรวจเอกชัชชน ได้ประสานมูลนิธิกู้ภัยสว่างสรรเพชญธรรมสถาน จ.เพชรบุรี มูลนิธิกู้ภัยสว่างเมธี จ.ประจวบคีรีขันธ์ นำรถฉายไฟส่องสว่าง และเจ้าหน้าที่อาสาอีกกว่า 50 นาย ร่วมทำการตรวจค้น พื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นป่ายูคาลิปตัส ผสมป่าละเมาะ และ สวนมะพร้าว กว้างประมาณ 18 ไร่ โดย เจ้าหน้าที่ใช้วิธีบินโดรน ค้นหาทางอากาศ และใช้โดรนพิเศษในการตรวจจับความร้อน ตรวจสอบค้นหา
ส่วน ภาคพื้นดิน เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธครบมือ ได้กระจายกำลังปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าวทั้ง 4 ด้าน กดดันโดยวิธีการต่างๆ ตามยุทธวิธี กระทั่งเวลาประมาณ 22.30 น จึงเริ่มทำการเดินหน้ากระดาน ปูพรมค้นหา แต่ปรากฏว่าหลังจากใช้ระยะเวลาเดินนานกว่า 1 ชั่วโมง ไม่พบนายทวีชัยผู้ต้องหาดังกล่าว พันตำรวจเอกชัชชน จึงสั่งยกเลิกการปฏิบัติการค้นหาในเวลา 00.15 น วันที่ 6 ตุลาคม
เบื้องต้น พันตำรวจเอกชัชชน เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวเป็นคดีอุกฉกรรจ์ เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังเร่งดำเนินการติดตามจับกุมผู้ต้องหาอย่างถึงที่สุด และจะติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย สร้างความเป็นธรรมกับสังคม คืนความยุติธรรมให้กับผู้เสียหาย และหากพบว่ามีผู้ใดให้การช่วยเหลือ ซ่อนเร้นสนับสนุน ผู้ก่อเหตุ จะดำเนินคดี อย่างถึงที่สุด อย่างไรก็ตามหาก ประชาชนพบเห็นผู้ก่อเหตุสามารถแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ที่สายด่วน191 ทันที