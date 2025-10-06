เปิดภาพ 16 คนไทย กลับประเทศ หลังถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกหลอกไปทำงานเมียวดี
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อ.แม่สอด จังหวัดตาก ว่า ตามที่ นางสาวกฤติญา จันทนะมาฬะกะ ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ ได้ทำหนังสือถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทย รวมทั้งส่งเรื่องถึงหม่องชิต ตู่ ผู้นำบีจีเอฟ. ถึงกรณีคนไทย จำนวน 16 คน ถูกหลอกลวงให้ไปทำงานสังกัดบริษัทแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเว็บการพนัน ที่เพิ่งเปิดตัวในจังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา โดยตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของกองกำลังพิทักษ์ชายแดน หรือบีจีเอฟ.(Border Guard Force) และคาดว่าย้ายมาจากแหล่งสแกมเมอร์จากประเทศลาว ภายหลังจากถูกกวาดล้าง และหนีไปตั้งอยู่ในจ.เมียวดี ตรงข้าม อ.แม่สอด จ.ตาก
อ่านข่าว – ปลอดภัยแล้ว! กต.ประสานช่วย 16 คนไทย ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกไปทำงานที่เมียวดี
ล่าสุดหน่วยเฉพาะกิจราชมนู อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มชาวไทย ที่ได้ลักลอบ ข้ามไปยัง จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อทำงานในบ่อนคาสิโน ในเขตกลุ่มธุรกิจจีนเทาของฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน ตามโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดีย แต่เมื่อทำงานไปแล้ว ได้รับผลตอบแทนที่ไม่ตรงตามโฆษณาไว้ จึงได้มีการติดต่อประสานเพื่อต้องการกลับมายังประเทศไทย จนกระทั่งเวลา 18.00 น. วันที่ 5 ตุลาคม 2568 จึงได้ไปรับตัวบุคคลชาวไทยดังกล่าว จำนวน 16 ราย (ช.10 ญ.6) กลับเข้ามายังฝั่งไทยและได้ดำเนินการส่งตัวให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ล่าสุด ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้ประสานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามในพื้นที่ตามแนวชายแดนต่อไป
