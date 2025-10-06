2 กระบะใช้ปล้นทอง 600 บ.ห้างดัง ถูกจอดทิ้งสวนปาล์ม จนท.ตรวจหาระเบิด ก่อนเก็บลายนิ้วมือ

2 กระบะใช้ปล้นทอง 600 บ.ที่สุไหงโก-ลก ถูกจอดทิ้งสวนปาล์ม จนท.ตรวจหาระเบิด ก่อนเก็บลายนิ้วมือคนร้าย
จากกรณีช่วงเย็นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เกิดเหตุคนร้ายบุกปล้นทองในห้างดัง สาขาสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ได้ทองไปประมาณ 600 บาท โดยคาดว่าคนกลุ่ม มีประมาณ 19-20 คน แบ่งการทำงานออกมาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก ออกปล้นรถกระบะของชาวบ้าน 2 คัน กลุ่มที่ 2 บุกปล้นทอง และกลุ่มที่ 3 โรยตะปูเรือใบพร้อมวางระเบิดเพื่อสกัดการติดตามของเจ้าหน้าที่ โดยหลังเกิดเหตุ คาดว่าคนร้ายหลบหนีผ่านเส้นทางในพื้นที่ตำบลสากอ อำเภอแว้ง มุ่งหน้าออกช่องทางธรรมชาติข้ามไปยังประเทศมาเลเซียนั้น
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 6 ตุลาคม พล.ต.ต.ชุมพล ศักดิ์สุรีย์มงคล ผบก.สส.จชต. พ.ต.อ.ดิเรก โฉมยงค์ รอง ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.นิยม สุวรรณคง ผกก.สส.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.เจษฎาวิทย์ อินทร์ประพันธ์ ผกก.สภ.สุไหงโก-ลก เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมเดินทางมายังห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก เพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย นายสิบอาวุธเบาชุดรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ก่อนคนร้ายจะหลบหนีไป
โดยเจ้าหน้าที่ได้เรียก รปภ.ของห้างบิ๊กซีทั้งหมด ที่เข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ในช่วงกะคนร้ายก่อเหตุ เพื่อสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุร้านทอง โดยเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมลายนิ้วมือแฝงของกลุ่มคนร้าย ที่ติดตามบริเวณตู้กระจกของตู้โชว์ทองรูปพรรณ รวมทั้งได้เก็บรวบรวมกล้องวจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณที่ต่างๆภายในห้างบิ๊กซี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ทราบจาก น.ส.อรุณ สุทธิสถิตย์ ผู้จัดการภาคร้านทองเยาวราชกรุงเทพว่า ทองรูปพรรณที่ตู้โชว์ไว้ในร้านเบื้องต้นมีประมาณ 800 บาท ซึ่งคาดว่าคนร้ายปล้นไปได้ประมาณ 600 บาท ซึ่งมีมูลค่า 35,670,000 บาท ซึ่งจะมีการตรวจสอบบัญชีควบคุมอีกครั้งหนึ่งว่าทองรูปพรรณ คนร้ายได้ไปทั้งหมดกี่บาท
ด้าน พล.ต.ต.ชุมพล ผบก.สส.จชต. คาดการณ์ว่ากลุ่มคนร้ายทั้งหมดได้มีการประชุมวางแผนไว้เป็นอย่างดี โดยประเมินว่าคนร้ายได้แยกกันทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1. ทำหน้าที่ปล้นรถยนต์กระบะขอชาวบ้าน 2 คัน มาใช้ก่อเหตุมีจำนวน 5 คน กลุ่มที่ 2. ทำหน้าที่บุกปล้นทองที่ห้างบิ๊กซี ดูจากกล้องวงจรปิดมี จำนวน 10 คน ส่วนกลุ่มที่ 3. ทำหน้าที่วางระเบิด มีจำนวนประมาณ 5 คน ซึ่งการปฏิบัติการอุกอาจของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้ คาดว่ามีจำนวน 19- 20 คน ส่วนกลุ่มคนร้ายที่ทำหน้าที่บุกปล้นทอง คาดว่าจะหลบหนีไปเส้นทางสายสากอ- แว้ง ที่สามารถอาศัยช่องทางธรรมชาติหลบหนีไปกบดานในประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ตามเส้นทางดังกล่าวในการแกะรอย
นอกจากนี้จากการตระเวนตรวจสอบเสียงระเบิดที่ดังขึ้น 2 ครั้ง ในขณะที่กลุ่มคนร้ายหลบหนีนั้น พบ เสียงระเบิดลูกที่ 1 คนร้ายลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่ติดตั้งไว้บริเวณเกาะกลางถนน เส้นทางสุไหงโก-ลก – สุไหงงปาดี ช่วงบริเวณบ้านโคกสยา ม.5 ต.ปะลุรู อ.สุไหงปาดี ซึ่งห่างจากห้างบิ๊กซี ประมาณ 4 -5 กม. โดยเสาไฟฟ้าโคนล้มขว้างถนน
ส่วนเสียงระเบิดลูกที่ 2 เกิดขึ้นที่ซอยชุมชนโต๊ะลือเบ ซอย 6 โดยคนร้ายนำระเบิดไปวางไว้ที่เสาปูนซิเมนต์กั้นทางรถไฟ ทำให้เสาปูนซิเมนต์ได้รับความเสียหาย 1 ต้น ซึ่งจุดนี้ห่างจากห้างบิ๊กซี ประมาณ 1 กม. แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังตรวจสอบพบรถยนต์ของชาวบ้านถูกตะปูเรือใบ จำนวนหลายคัน จอดห่างจากห้างบิ๊กซี ประมาณ 300 เมตร เพื่อรอให้ช่างมาซ่อมบำรุงความเสียหายให้กลับคืนมาใช้ตามปกติ
ล่าสุดได้รับแจ้งจาก ร้อย ปชด.ที่ 4 พบรถยนต์ต้องสงสัยจำนวน 2 คัน ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุปล้นร้านทองในห้างบิ๊กซี คือ รถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีโก้ ทะเบียน บท 7187 ปัตตานี และรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุ รุ่นดีแม๊ก ทะเบียน บค 6521 นราธิวาส ซึ่งจอดทิ้งไว้ที่ภายในสวนปาล์มบ้านตอออ ม.1 ต.กายูคละ อ.แว้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะขอสนับสนุนชุด อีโอดี และเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน มาทำการตรวจสอบว่าคนร้ายได้วางแผนลอบวางระเบิดทิ้งไว้ภายในรถยนต์กระบะทั้ง 2 คันหรือไม่อย่างไร ก่อนที่จะมีการตรวจสอบคราบลายนิ้วมือแฝงที่ติดไว้ตามบริเวณต่างๆ ของรถยนต์กระบะทั้ง 2 คัน ส่วนความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง