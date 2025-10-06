เจ้าอาวาส ยอมสึกรักษาจิตเวช ปมตื๊บพระลูกวัดเสพยา ตร.จับตรวจฉี่ ม่วงจริง ลาสิกขาไปบำบัดด้วย

ชุลมุน ‘พระลูกวัด คู่กรณีเจ้าอาวาสที่ถูกทำร้ายด้วยสายยางรดน้ำ ตรวจพบฉี่สีม่วง เจ้าตัวยอมสึก ส่วนตัว ‘เจ้าอาวาส’ ยอมลาออก ไปรักษาอาการป่วยทางจิต
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี เพจ ‘ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง’ ได้นำคลิปพระสงฆ์ทำร้ายร่างกายพระลูกวัด ความยาว 1 นาที 18 วินาทีเศษ มาโพสต์ลงในเฟสบุ๊ก พร้อมกับระบุข้อความว่า “เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี ตื้บพระลูกวัด หลังจับได้ว่าพระลูกวัดเสพยา ก่อนหน้านี้มีพระลูกวัดอีก 1 รูป โดนในลักษณะเดียวกันแต่รูปนั้นโดนฉับหัวแบะอาการสาหัส”
โดยเหตุการณ์ในคลิปนี้เกิดขึ้นคืนวันที่ 3 ต.ค. ที่ผ่านมา วันเดียวกัน พระแบงค์ อายุ 34 ปี พระลูกวัดที่ถูกทำร้าย ได้เข้าพบ ร.ต.ท.ศรัณย์ ติ๋วโวหาร รองสารวัตรสอบสวน สภ.ไทรโยค เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าอาวาสในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น ซึ่งพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค ได้รับแจ้งความไว้ ต่อมาเวลา 11.20 น.วันนี้ 6 ตุลาคม เจ้าอาวาสวัด อายุ 58 ปี เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ไทรโยค เพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดเวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา มีชาวบ้านในพื้นที่กว่า 200 คน เดินทางไปรวมตัวกันที่วัด เพื่อเรียกร้องให้เจ้าอาวาสลาสิกขา แต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนเดินทางมาคัดค้านการลาสิขาตามข้อเรียกร้องของกลุ่มดังกล่าว ทำให้เกิดการโต้แย้งปะทะคารมกัน โดย นายอิทธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้มอบหมายให้ นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค พร้อม เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอไทรโยค เดินทางไปเจรจาทำความเข้าใจกับชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่าย
ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.ณัฐวุฒิ กันตะยศ ผกก.สภ.ไทรโยค สั่งการให้ พ.ต.ท.กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน รอง.ผกก.สส.สภ.ไทรโยค พ.ต.ท.วุฒิชัย น้อยยะ สวป.สภ.ไทรโยค นำเจ้าหน้าที่ ตร.สภ.ไทรโยค เข้าควบคุมสถานการณ์ ที่กำลังชุลมุนวุ่นวายจากการปะทะคารมกันของชาวบ้านทั้งสองฝ่าย
ในที่สุดเวลาประมาณ 14.00 น. นายเนรมิต เหลืองอร่ามฟ้า นายอำเภอไทรโยค พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนา จึงเรียกทุกฝ่ายมาเจรจาหาทางออกร่วมกัน ผลการเจรจาร่วมกันหลายฝ่ายได้ข้อสรุปว่า เจ้าอาวาสได้ตัดสินใจขอลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาส แต่จะยังไม่ลาสิกขา โดยจะขอออกจากวัดไปรักษาโรคประจำตัวทางจิตเวชที่เป็นอยู่ ในวันที่ 8 ต.ค.2568 เนื่องจากรอเวลาปวารณาตัวออกพรรษาเสียก่อน หลังจากที่ชาวบ้านทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจจึงแยกย้ายกันกลับ
ส่วนกรณีของ พระแบงค์ อายุ 34 ปี พระลูกวัดที่ถูกทำร้ายสาเหตุเพราะเจ้าอาวาสไปพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดในกุฏิ จึงเกิดความโมโหแล้วลงมือก่อเหตุทำร้ายร่างกายโดยการใช้สายยางตีเมื่อคืนวันที่ 3 ต.ค.68 ที่ผ่านมานั้น ผลปรากฏว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ นำโดย พ.ต.ท.กฤตญุตม์ นุ่นชูคัน รอง.ผกก.สส.สภ.ไทรโยค ได้ทำการตรวจปัสสาวะ เพื่อหาสารเสพติดในร่างกายผลที่ออกมาพบฉี่เป็นสีม่วง ซึ่งพระแบงค์ ยอมรับสารภาพเจ้าหน้าที่ว่าได้เสพยาบ้าเข้าไปจริง
ดังนั้นเจ้าหน้าที่จึงทำการสึกพระเบียร์ออกจากความเป็นพระ ซึ่งพระแบงค์เองก็เต็มใจที่จะสึก และขอกลับไปสมัครใจบำบัดยาเสพติดที่บ้านในกรุงเทพมหานคร ส่วนเรื่องของคดีที่แจ้งความเอาไว้นั้นก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย