จับแล้ว หนุ่มโหด จ่อยิงอดีตแฟนสาววัย 27 กลางตลาด อ้างน้อยใจ ฝ่ายหญิงมีใจให้ชายอื่น
จากกรณี น.ส.อรจิรา อายุ 27 ปี ชาว ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบขนาด เข้าที่บริเวณท้ายทอยทะลุปาก ญาตินำส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าฯ อ.เมืองเพชรบุรี ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา เหตุเกิดในตลาดหนองบ้วย อ.ท่ายาง เบื้องต้นก่อนเกิดเหตุมีผู้พบเห็น น.ส.อรจิรา ยืนมีปากเสียงกับ นายนิก อดีตแฟน ก่อน น.ส.อรจิรา ขี่จักรยานยนต์มาที่แผงผักของตัวเอง จากนั้นกล้องภาพวงจรปิดปรากฏภาพขณะเกิดเหตุมีชายใส่หมวก ผ้าคลุมอำพรางใบหน้า ขี่รถจักรยานยนต์สีเขียวเข้ามาจอดห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ 20 เมตร จากนั้นชายคนดังกล่าวเดินลงจากรถตรงเข้ามาจ่อยิง น.ส.อรจิรา จากด้านหลัง 3 นัด จน แล้ววิ่งหนีไป
ล่าสุดเวลา 07.45 น. วันที่ 8 ตุลาคม พ.ต.อ.ชัชชน นราวุฒิพร รอง ผบก.ภ.จว.เพชรบุรี รักษาการแทน ผกก.สภ.ท่ายาง และ พ.ต.ท.อรรถพงษ์ นกขุนทอง รอง ผกก.สส.สภ.ท่ายาง นำกำลังชุดสืบสวนท่ายาง, สืบสวนภาค 7, สืบสวนจังหวัดเพชรบุรี และสืบสวน สภ.ชะอำ เข้าทำการจับกุมตัว นายทวีชัย หรือ นิก อายุ 31 ปี ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงแฟนสาว เสียชีวิตกลางตลาดหนองบ้วย อ.ท่ายาง เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา
จากการตรวจสอบพบว่า หลังก่อเหตุแล้ว นายนิก หลบหนีมาซ่อนอยู่ในพื้นที่สนามกอล์ฟร้างแห่งหนึ่ง ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี กระทั่งช่วงเช้าของวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กระจายกำลังทำการค้นหาอีกรอบ จนกระทั่งไปพบตัวนายทวีชัยนอนอยู่ในป่าริมทาง จึงได้ทำการจับกุม
จากนั้น นายทวีชัย พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเอารถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุและหลบหนี ซึ่งเอาไปจอดซ่อนไว้ในป่า พร้อมกับอาวุธปืนขนาด .38 ที่ใช้ในการก่อเหตุ ที่ซ่อนไว้ใต้เบาะรถดังกล่าว
จากการสอบถามเบื้องต้น นายทวีชัยให้การรับสารภาพว่า หลังก่อเหตุพยายามฆ่าตัวตายถึง 2 ครั้ง โดยใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันกับที่ใช้ยิงแฟนสาว แต่กระสุนไม่ออก จึงได้หลบหนีไปหลบซ่อนตัวอยู่ในป่า
ส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุ เนื่องจากตนรู้สึกน้อยใจที่อดีตแฟนสาวไปมีใจให้กับชายอื่น อีกทั้งครอบครัวฝั่งแฟนสาวไม่ยอมรับตน
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกับลังนำตัว นายทวีชัย ผู้ต้องหา มาสอบปากคำเพิ่มเติมที่ สภ.ท่ายาง เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไป
