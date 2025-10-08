ตร.พุ่งเป้าชายมีหนวด มือปืนจ่อยิง เสี่ยเปี๊ยก เจ้าของร้านอาหารเมืองนครปฐม ตั้ง 3 ปมก่อเหตุ

ตร.พุ่งเป้าชายมีหนวดเครา ยิงเสี่ยเปี๊ยก ตั้งปมแค้นชู้สาว-หนี้สิน-ธุรกิจ
จากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายระวี หรือเสี่ยเปี๊ยก อายุ 75 ปี เจ้าของร้านอาหารชื่อดัง ริมถนนราชมรรคา ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม ซึ่งเป็นหน้าร้านของตนเอง เหตุเกิดช่วงเย็นวันที่ 7 ตุลาคม ได้รับบาดเจ็บสาหัส แล้วขี่รถจักรยานยนต์ที่ติดเครื่องไว้หน้าร้านหลบหนีไป ท่ามกลางความตกตะลึงของลูกค้าในร้านและร้านฝั่งตรงข้าม
เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 8 ตุลาคม ที่ สภ.เมืองนครปฐม พล.ต.ต.พิทักษ์ อุปพงษ์ ผบก.ภ.จว.นครปฐม พ.ต.อ.อิทธิพล พรเทวบัญชา รอง ผบก.นครปฐม เรียกประชุมทีมสืบสวนคลี่คลายคดีดังกล่าว โดยมี พ.ต.ท.ฤทธิชัยปกรณ์ ดำรงค์อิทธิสกุล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองนครปฐม พ.ต.ท.สำราญ บัวเย็น สว.สส. พ.ต.ท.ณัฎ อินเถลิงศักดิ์ รอง ผกก.(สอบสวน) และชุดสืบสวน ภจว.นครปฐม เพื่อแกะรอยเส้นทางของคนร้าย ตั้งแต่ก่อนเวลา 16.00 น.วันที่ 7 ตุลาคม แล้วมาติดรถจักรยานยนต์ บริเวณที่เกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุใช้เส้นทางมุ่งหน้าไปทางหลังโรงแรมเวล จุดสำคัญคือหลังก่อเหตุแล้วไม่ออกถนนใหญ่ ทำให้มีข้อสงสัยว่าคนร้ายไม่น่ารู้จักเส้นทาง
ประกอบกับ จากการสอบถ้อยคำญาติและผู้เกี่ยวข้องพบชนวนเหตุเพิ่ม เป็นเรื่องธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ตัดประเด็นอื่นออกทั้งนั้น
รายงานข่าวแจ้งว่า ชุดสืบได้เฝ้าดูพฤติกรรมบุคคลหนึ่ง เป็นชายวัยกลางคน รูปร่างสูงใหญ่ มีหนวดเครา อยู่ในพื้นที่ อ.เมืองนครปฐม และบุคคลต้องสงสัยนอกพื้นที่ที่มีพฤติกรรมใช้อาวุธปืนเฉพาะ 11 มม. ส่วนปมเหตุ แยกออกเป็น 3 ทาง ชู้สาว ธุรกิจ-หนี้สิน และเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่เรื่องผู้มีอิทธิพล