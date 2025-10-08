เกือบ 40 ไฟลต์ป่วน เหตุเครื่องบินกองทัพล้อไม่กาง ขวางรันเวย์ภูเก็ต ทร.ขออภัย เร่งย้ายออก

สนามบินภูเก็ตปิดรันเวย์ชั่วคราว เร่งเคลียร์เครื่องบินทหารขนาดเล็กล้อไม่กางขณะลงจอด กระทบเครื่องบินพาณิชย์ 30-40 ไฟลต์
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดเผยว่า เวลา 11.14 น. มีเครื่องบินขนาดเล็กของทหารเรือลงจอดที่สนามบินภูเก็ต แต่ประสบปัญหาล้อไม่กางขณะลงจอด ทำให้เครื่องบินค้างอยู่บนทางวิ่ง (รันเวย์) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุดังกล่าวทำให้ต้องปิดทางวิ่ง ขณะนี้ทางทหารเรือกำลังเคลียร์อากาศยานลำดังกล่าวออกจากทางวิ่ง คาดว่าจะเสร็จในเวลาประมาณ 14.30 น.
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเครื่องบินที่จะลงจอด 30-40 ไฟลต์ โดยแจ้งให้เครื่องบินที่จะลงจอดไปลงจอดที่สนามบินสำรองที่ จ.กระบี่ และสนามบินข้างเคียงที่มีความสามารถในการรองรับเครื่องบินพาณิชย์ได้
สำหรับผู้โดยสาร สายการบินแต่ละแห่งได้ดูแลผู้โดยสารทั้งต้นทางและปลายทาง ซึ่งทางต้นทางที่ท่าอากาศยานภูเก็ตได้ทำการดูแลอยู่ ส่วนต้นทางที่อยู่ในสนามบินอื่นได้รับทราบการดีเลย์ของแอร์ไลน์แล้ว และเพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบิน ขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเที่ยวบินโดยตรงกับสายการบินที่ได้ทำการจองตั๋วไว้ ทางท่าอากาศยานภูเก็ตขออภัยสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ขณะที่ พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เครื่องบินที่กีดขวางรันเวย์เป็นของกองทัพเรือ เป็นเครื่อง T-337 ซึ่งกำลังขึ้นปฏิบัติภารกิจตามปกติในการลาดตระเวนทางทะเลในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลักลอบลำเลียงยาเสพเข้ามาทางทะเล หรือการป้องกันระวังการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในประเทศไทย โดยเครื่องดังกล่าวมีปัญหาในระบบล้อ ทำให้กีดขวางรันเวย์ขึ้นลงของสนามบิน ขณะนี้กองทัพเรือจะได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อทำการเคลื่อนย้ายเครื่องบินดังกล่าวเพื่อไม่ให้กีดขวางรันเวย์ และลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน
“กองทัพเรือต้องขออภัยพี่น้องประชาชนที่ทำให้เกิดความไม่สะดวกเนื่องจากระบบล้อของเครื่องบินเกิดปัญหา ซึ่งขณะนี้ได้เร่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลื่อนย้ายให้พ้นการกีดขวางรันเวย์โดยเร็ว” โฆษกกองทัพเรือกล่าว
สำหรับเครื่องบิน T-337 เป็นเครื่องบินตรวจการณ์ชี้เป้าแบบที่ 1 หรือ Cessna O-2 Skymaster สังกัดกองทัพเรือ ประจำการมาแล้ว 42 ปี