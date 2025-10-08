ร่างเชฟหนุ่มถึงไทยแล้ว พี่สาวเผย มีหมายจับบัญชีม้าส่งถึงบ้าน ข้องใจน้องไปทำอะไรที่กัมพูชา
จากกรณีเฟซบุ๊ก เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุตามหาญาติคนไทยรายหนึ่ง เป็นชาย อายุ 24 ปี ชาว อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ที่เร่รอนนอนอยู่หน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศกัมพูชา หลังพบว่าป่วยหนัก และรพ.ปฏิเสธการรักษา ล่าสุดได้เสียชีวิตแล้วนั้น
อ่านข่าว – เชฟหนุ่ม เสียชีวิตแล้ว หลังป่วยหนัก รพ.ปฏิเสธรักษา ต้องนอนเร่ร่อนในกัมพูชา
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 8 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณี นายเมธาชาญ ยอแสง หรือ “มีน” อายุ 24 ปี เชฟหนุ่มจาก อ.พระพรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นอนเสียชีวิตข้างตึกแห่งหนึ่งในเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา หลังจากมีอาการป่วยและ ทาง โรงพยาบาลปอยเปต ปฏิเสธการรักษาเพราะผู้ตายไม่มีเงิน และไม่มี เอกสารยืนยันตัวตน
ล่าสุด ทางศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน ได้ประสานญาติคือพี่สาวและพี่เขยเดินทางมารับศพ ที่จุดผ่านแดนบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชา (สน.ปทก.) และเจ้าหน้าที่ทหารพราน นำโดย พ.อ.เมธี คำเต็ม ผบ.ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 12 ได้ประสานงานกับทางการกัมพูชาและสถานกงสุลไทย เพื่อยืนยันตัวตนและทำเรื่องขอนำศพข้ามกลับมายังประเทศไทย
พ.อ.เมธี คำเต็ม ผบ.ชค.ทพ.12 กล่าวว่า กรณีที่คนไทยไปตกทุกข์ได้ยากในฝั่งกัมพูชา หากมีการประสานงานมาทางตน ก็จะประสานงานต่อ เพื่อให้การช่วยเหลือ แต่ในระหว่างที่มีการปิดด่านอยู่ในขณะนี้ การดำเนินการจะทำได้ลำบาก อย่างเช่น กรณีผู้เสียชีวิตรายนี้ หากสามารถ ประสานงานได้เร็วกว่านี้ ก็จะสามารถกลับเข้ามารักษาในประเทศไทยได้ ไม่ต้องเสียชีวิต จึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ใครที่มีญาติพี่น้อง ทำงานอยู่ฝั่งปอยเปต ขอให้แจ้งเตือนและให้กลับมาฝั่งประเทศไทยดีกว่า
ด้าน นางสุภาวดี พี่สาวคนตาย เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า น้องชายเสียชีวิตด้วยสาเหตุใด เพราะแต่ก่อนที่น้องชายจะออกเดินทางไปทำงานเป็นเชฟในเรือสำราญ ก็มีการตรวจสุขภาพทุกอย่าง ไม่มีปัญญาอะไร ถ้าเป็นโรคอะไรเขาคงไม่ให้ไปทำงานบนเรือ และก่อนหน้านี้ได้มีหมายจับบัญชีม้าของน้องชาย ส่งมาที่บ้าน ทางญาติก็ตกใจ แต่ก็อยากจะถามน้องเหมือนกัน ว่าไปทำอะไรอยู่ที่ฝั่งกัมพูชา สำหรับการตรวจชันสูตรศพนั้น ทางญาติติดใจในสาเหตุการตาย แต่ก็ไม่อยากจะทำอะไรต่อไปอีก
ด้านคุณเบิร์ด หัวหน้าศูนย์ประสานช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน เปิดเผยว่า ก่อนเสียชีวิต น้องยังสามารถเดินไป ติดต่อกับ ตม. ที่ปอยเปต เพื่อขอกลับเข้ามาไทย แต่ไม่ได้รับอนุญาต เพราะไม่มีเอกสารใดๆ ในตัวเลย
เบิร์ด ยังกล่าวอีกว่า ตนได้ประสานขอความช่วยเหลือให้น้องๆในปอยเปต พาน้องรอไปรักษาที่โรงพยาบาลปอยเปต แต่ได้รับรายงานว่า โรงพยาบาลปฏิเสธการรักษา เพราะน้อง เป็นคนไทย และ ไม่มีเงินติดตัว รวมทั้ง ไม่มีเอกสารใดๆ ระบุตัวตน จึงต้องกลับไปนอนอยู่ที่เดิมคือที่ข้างอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จนเสียชีวิตดังกล่าว