ออกหมายจับ 2 คนร้ายบุกปล้นทองนราฯ จนท.เร่งติดตั้งป้อมบังเกอร์กันกระสุนสร้างความมั่นใจให้ปชช.
กรณีเหตุกลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดพร้อมอาวุธปืนครบมือ บุกปล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพ ซึ่งตั้งอยู่ภายในห้างดัง สาขาสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และยิง ส.อ.บุริศวร์ ระดาชัย เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 408 ได้รับบาดเจ็บ ขณะเข้าไปขัดขวางกลุ่มคนร้าย ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะกวาดทองรูปพรรณไปได้ จำนวน 600 บาท และวางวัตถุระเบิดเพื่อสกัดกั้นการติดตามของเจ้าหน้าที่ เหตุเกิดเมื่อช่วงเวลา 18.30 น.ของคืนวันที่ 5 ต.ค.68 ที่ผ่านมานั้น
อ่านข่าว – ตรวจDNA โจรปล้นทองนราฯแล้ว 3 ใน 10 พร้อมเก็บหลักฐานเพิ่ม รอเจ้าของยืนยันน้ำหนัก
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด ว่า พล.ต.อ.สำราญ นวลมาก รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า จ.ยะลา ซึ่งรับผิดชอบคดีความมั่นคง ที่ได้รับคำสั่งจาก พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภาค 9 มอบหมายให้ พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส วางมาตรการรักษาความปลอดภัยห้าง ที่ถูกกลุ่มคนร้ายบุกปล้นทองคำรูปพรรณที่ร้านทองเยาวราช ที่ตั้งอยู่ภายในห้างบิ๊กซีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยการนำป้อมบังเกอร์กันกระสุน จำนวน 1 หลัง มาติดตั้งไว้ช่วงบริเวณทางเข้าของห้าง ซึ่งขณะนี้พนักงานกำลังช่วยกันติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมไปถึงการทาสีขึ้นมาใหม่ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในวันนี้ พร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าประจำการที่ป้อมดังกล่าวได้ในวันพรุ่งนี้ โดยถือว่าห้างบิ๊กซี สาขาสุไหงโก-ลก แห่งนี้เป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจของสุไหงโก-ลก
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบที่ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ทางร้านได้เปิดให้บริการแล้วในวันนี้เป็นวันแรก แต่ยังไม่ได้จำหน่ายทองคำรูปพรรณเหมือนในทุกวันที่ผ่านมา แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่เป็นลูกค้า ที่ได้นำทองคำรูปพรรณมาจำนำกับทางร้าน ได้นำหลักฐานมาแสดงต่อทางร้านว่าทองคำรูปพรรณที่นำมาจำนำนั้น กลุ่มคนร้ายได้ปล้นเอาไปด้วยในวันเกิดเหตุหรือไม่ หากพบว่าได้สูญหายไปในวันเกิดเหตุ ทางร้านจะรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ทุกบาททุกสตางค์ แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางร้านได้ตรวจสอบทองคำรูปพรรณที่สูญหาย จากกลุ่มคนร้ายได้บุกปล้นไปรวมทั้งสิ้น 540 บาท จากทองคำรูปพรรณทั้งร้านมีจำนวนทั้งสิ้น 800 บาท
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนั้น ล่าสุด ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวชุดคลี่คลายคดีว่า ผลจากการตรวจสอบและพิสูจน์ ดี.เอ็น.เอ. ของกลุ่มคนร้ายที่ติดที่บริเวณร้านทองและที่บริเวณรถยนต์กระบะของชาวบ้าน 2 คัน ที่คนร้ายปล้นมาใช้ก่อเหตุและหลบหนีนั้น ล่าสุดเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส ได้พิสูจน์ทราบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์แล้ว 3 ราย 1 ใน 3 ราย พบว่าเป็นลายนิ้วมือแฝงของ รปภ.ห้าง เมื่อตรวจสอบแล้วไม่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นกับกลุ่มคนร้ายแต่อย่างใดจึงได้มีการยกเลิกไป
ส่วน ดี.เอ็น.เอ.ของคนร้ายอีก 2 คน เจ้าหน้าที่ได้นำไปตรวจสอบและเปรียบเทียบกับบุคคลในแฟ้มประวัติคดีความมั่นคงแล้ว จึงได้นำไปรวบรวมกับหลักฐานต่างๆ ขออนุมัติศาล จ.นราธิวาส ออกหมายจับในวันนี้ทั้ง 2 ราย ซึ่ง 1 ในนั้น คือ นายบักกรี สะมะแอ ส่วนคนที่ 2 ที่ถูกออกหมายจับพร้อมกันมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดี ยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้ อยู่ในระหว่างเจ้าหน้าที่ขยายผลถึงเครือข่ายที่ร่วมกันก่อเหตุ เกรงกลุ่มคนร้ายที่เหลือไหวตัวหลบหนี
นอกจากนี้แล้วในช่วงเวลา 13.00 น. พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร.หลังจากเป็นประธานประชุมระบบซูม กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วง 2 – 3 วันที่ผ่านมา คือ ปัตตานี ยะลาและนราธิวาส โดยใช้ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจส่วนหน้า จ.ยะลา ในการรับฟังติดตามความคืบหน้าทางคดี รวมไปถึงการวางมาตราป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วเสร็จ
พล.ต.อ.สำราญ ได้นั่งเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บินสำรวจบริเวณแนวชายแดนไทยมาเลเซีย ด้าน จ.นราธิวาส ที่กลุ่มสมาชิกผู้ก่อเหตุรุนแรงจะอาศัยช่องทางธรรมชาติ แฝงตัวมาก่อเหตุแล้วหลบหนีไปประเทศเพื่อนบ้านหลังก่อเหตุแล้วเสร็จ รวมไปถึงนั่งเฮลิคอปเตอร์ดูบรรยากาศที่บริเวณห้างก ที่เป็นคดีใหญ่และสำคัญที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชน ถึงความอุกอาจของกลุ่มคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้