ตึงเครียด! ทัพเมียนมา ส่งเครื่อง K-8 ทิ้งระเบิดรอบสอง ทำลายชุมชนใกล้ชายแดนกาญจน์
จากกรณีรัฐบาลทหารเมียนมาส่งเครื่องบิน Y-12 จำนวน 2 ลำ และเครื่องบิน K-8 จำนวน 1 ลำ บินมาทิ้งระเบิดทำลายบ้านเรือนประชาชนที่ชุมชนบ้านทิกิ อ.เมตตา จ.ทวาย ภาคตะนาวศรี ประเทศเมียนมา ฝั่งตรงข้ามด่านชายแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน หมู่ 12 ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ห่างออกไปประมาณ 1-2 กิโลเมตร
อ่านข่าว – ชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เข้าสู่สภาวะปกติ คาด 300 ชาวบ้านกลับเมียนมาวันนี้
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ชุมชนบ้านทิกิ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า กะเหรี่ยงและมอญ อพยพออกจากบ้านพักหนีมาอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนติดกับฝั่งไทยประมาณ 300-400 คน เหตุการณ์เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคมที่ผ่านมา และวันรุ่งขึ้นสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ทหารเมียนมาไม่มีการนำเครื่องบินมาทิ้งระเบิดแต่อย่างใด
ล่าสุดเมื่อเวลา 08.15 น. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม รัฐบาลทหารเมียนมาได้ส่งเครื่องบิน K-8 จำนวน 1 ลำ บินวนมาทิ้งระเบิดลงในพื้นที่ คาดว่าเป็นพื้นที่เคลื่อนไหว/พื้นที่วางกำลังของ กกล.KNLA พล.น.4 ในพื้นที่ด้านตรงข้ามช่องทางพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
ชุมชนบ้านทิกิ อ.เมตตา จ.ทวาย ภาคตะนาวศรี อีก 1 รอบ จำนวน 3 ชุด รวม 9 ลูก พร้อมยิงปืนกล จำนวน 1 ชุด ยังไม่มีรายงานความเสียหาย
ขณะที่กลุ่มผู้อพยพ 300-400 คน ยังคงปักหลักหลบภัยอยู่ตามแนวชายแดนฝั่งพม่าตามเดิม โดยมีเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า กองกำลังสุรสีห์ เจ้าหน้าที่ทหารพรานกรมทหารพรานที่ 14 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองกาญจนบุรี เฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป
