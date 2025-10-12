ผู้ว่าฯเชียงใหม่ รุดเยี่ยม ‘ลุงสุรทิน’ ฮีโร่มือเจาะน้ำบาดาลช่วย 13 หมูป่า ป่วยติดเตียงเกือบ 5 เดือน

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ รุดเยี่ยมให้กำลังใจ ‘ลุงสุรทิน’ ฮีโร่มือเจาะน้ำบาดาลช่วยทีม 13 หมูป่า หลังประสบอุบัติเหตุป่วยติดเตียงนานเกือบ 5 เดือน
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม นายทศพล เผื่อนอุดม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางนาฏฤดี เผื่อนอุดม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันนำสิ่งของมาเยี่ยมให้กำลังใจแก่ นายสุรทิน ชัยชมภู หรือ ลุงสุรทิน หรือ ช่างขวัญ หัวหน้าทีมเจาะน้ำบาดาล หนึ่งในฮีโร่จิตอาสาผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจช่วยเหลือทีม 13 หมูป่า ออกจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย จากเหตุการณ์อันโด่งดังเมื่อปี 2561
ปัจจุบัน “สุรทิน” กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มานานเกือบ 5 เดือน ภายหลังประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ และกำลังรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักในตำบลบ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ แต่อาการล่าสุดเริ่มดีขึ้น หน้าตายิ้มแย้ม มีจิตใจที่เข้มแข็งสมกับเป็นจิตอาสา และพยายามพูดคุยสนทนาต้อนรับกับผู้ที่มาเยี่ยม
หลังจากก่อนหน้านี้พูดไม่ได้มาหลายเดือน โดยมีภรรยา ลูกๆ และครอบครัวให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ถือเป็นกำลังใจที่สำคัญมาโดยตลอด ซึ่งทุกคนต่างหวังให้เกิดปาฏิหาริย์ให้ลุงกลับมาหายเป็นปกติและกลับมาใช้ชีวิตได้เช่นเดิมอีกครั้ง
โอกาสนี้ ผู้ว่าฯเชียงใหม่นำกระเช้าของที่ระลึก สิ่งของเครื่องใช้จำเป็น และเงินช่วยเหลือ มอบให้แก่ลุงสุรทินและครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น พร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจ โดยขอให้ลุงสุรทินมีสุขภาพแข็งแรง หายจากอาการป่วยในเร็ววัน
ผู้ว่าฯเชียงใหม่ระบุว่า แม้ขณะนี้ลุงสุรทินจะไม่สามารถออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาและทำงานได้เหมือนเช่นเคย แต่ความตั้งใจ ความมีจิตอาสา และวีรกรรมคุณงามความดีที่เคยได้สร้างมา จะเป็นความภาคภูมิใจและเป็นที่กล่าวขานของผู้คนไปอีกนานแสนนาน
นอกจากนี้ ยังได้นำคณะเดินเยี่ยมชมเครื่องยนต์และเครื่องจักรที่ลุงสุรทินใช้ในการขุดเจาะน้ำบาดาล ทั้งในการทำงานปกติและใช้ในภารกิจช่วยเหลือทีม 13 หมู่ป่า ที่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จ.เชียงราย อีกด้วย
สำหรับ นายสุรทิน ชัยชมภู มีความเชี่ยวชาญในการเจาะน้ำบาดาลกว่า 30 ปี และได้เข้าร่วมภารกิจถ้ำหลวงในฐานะจิตอาสา โดยนำอุปกรณ์พร้อมทีมช่างเจาะน้ำบาดาลจากสมาคมน้ำบาดาลไทย เข้าปฏิบัติภารกิจรอบพื้นที่ถ้ำหลวง
โดยใช้เครื่องเจาะความลึกกว่า 100 เมตร เพื่อเปิดช่องให้น้ำไหลลงสู่ชั้นใต้ดินแทนที่จะซึมเข้าสู่โพรงถ้ำ ลดปริมาณน้ำในถ้ำ กระทั่งวันที่ 10 ก.ค.2561 ภารกิจช่วยชีวิตทีมหมูป่าทั้ง 13 คนประสบความสำเร็จ เด็กทุกคนรอดชีวิตกลายเป็นข่าวดังระดับโลก ขณะที่นายสุรทินและทีมงานได้รับการยกย่องจากหลายหน่วยงานในฐานะวีรบุรุษเบื้องหลังของภารกิจถ้ำหลวง