ตร.เผย สาวเมาแล้วขับชน ส.ต.ท.ดับ โพสต์ภาพกินเหล้า ไม่ยอมเป่าแอลฯ ซ้ำถอดกล้องในรถจ่อทำลายหลักฐาน?

ตร.เผย สาวเมาแล้วขับ ชน ส.ต.ท.ดับ โพสต์ภาพกินเหล้า ไม่ยอมเป่าแอลฯ ซ้ำถอดกล้องในรถ จ่อทำลายหลักฐาน จี้ออกมายอมรับผิด

จากกรณี ส.ต.ท.จักรพงษ์ พุทธเสน ผบ.หมู่ (ป) สภ.เมืองหนองคาย อายุ 30 ปี เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ หลังถูกหญิงสาวเมาแล้วขับกระบะพุ่งชน บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่ง ตำบลหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เวลาประมาณ 00.30 น.นั้น

อ่านข่าวบรรยากาศเศร้า รดน้ำศพ ส.ต.ท. เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ถูกสาวขับกระบะพุ่งชนจยย.สายตรวจ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “สืบสวน สภ.เมืองหนองคาย

โพสต์รูปแก้วเบียร์ แก้วเหล้า แต่หัวค่ำ… ออกจากร้านอาหาร? เมาขับ? พุ่งข้ามเลนมาชนเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่เสียชีวิต ถอดกล้องในตัวรถออก? ทำลายหลักฐาน? ไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล์?

ทำไมถึงคิดว่าตัวเองจะรอด..?

ต่อให้ลบโพส ปิดเฟสไปก็ไม่ช่วยนะ … ยอมรับผิด ชดใช้กรรมที่ตัวเองก่อเถอะ เวรกรรมมันตามทันเร็วนะ..

อย่างไรก็ตาม หลังจากโพสต์ไปไม่นานมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่เรียกร้องให้สาวขับกระบะ ออกมาชี้แจงและรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ยังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพแคปหน้าจอ บทสนทนากับสาวที่อ้างว่าเป็นผู้ขับกระบะ ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีที่ทางเพจสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย โพสต์ ระบุว่า ยืนยันไม่ได้หนีไปไหน และไม่ได้ทำลายหลักฐานแต่อย่างใด ส่วนภาพแก้วเหล้าที่โพสต์เป็นภาพเก่า ตอนที่ขับเส้นทางนั้น ไฟดับทั้งหมด มองไม่เห็นจริงๆ

 