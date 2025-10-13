ด่วน! จับได้แล้ว อดีตทหารเกณฑ์ เมาคลั่ง ยิงรองผู้การฯ-สารวัตรกำนันเจ็บ เจอ2ข้อหาหนัก
จากกรณี ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้าน บ้านลาด ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 12 ตุลาคมที่ผ่านมา ว่า มีเหตุคนเมาและมีอาการทางจิตเวช ใช้อาวุธปืนยิงบุคคลอื่นได้รับบาดเจ็บ ที่บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 ต.ป่าไม้งาม อ.เมืองหนองบัวลำภู ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าที่เกิดเหตุพบคนร้ายคลุ้มคลั่ง ใช้ปืนยิงสารวัตรกำนัน-ผบก.ภ.จว. บาดเจ็บ จนถึงช่วงเช้าของวันที่ 13 ตุลาคม ยังตามจับตัวไม่ได้ ตร.ได้ระดมกำลังปิดล้อมป่าเพื่อตามล่าตัวแล้วนั้น
อ่านข่าว- ผ่าน20ชม.ยังจับไม่ได้! จนท.ระดมกำลังปิดป่าล่า หนุ่มเมาป่วยจิต คลั่งยิง รองผู้การฯ-สารวัตรกำนันเจ็บ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด ว่า พล.ต.ต.ไกรสมุทร ทาโบราณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภู ได้กล่าวว่า จับได้แล้ว เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้วางแผน วางกำลังปิดล้อมกดดันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา จนทำให้ผู้ต้องหายอมออกมาจากที่หลบซ่อนบริเวณใกล้เคียงกับกระท่อมนาของตนเอง โดยร่วมมือกับทางด้านชุดสืบสวน สภ.เมืองหนองบัวลำภู ชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดหนองบัวลำภูและชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค 4
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหามีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน พยายามฆ่าเจ้าพนักงาน ยิงปืนในหมู่บ้านหรือชุมชนไม่มีเหตุอันควร