เตรียมจับชาวอิสราเอล ตั้งตัวเป็นผู้รับเหมา จ้างคนเมียนมาสร้างหมู่บ้านเกาะพะงัน หลักฐานโอนเงินมัดตัว

เกาะพะงัน เตรียมจับ นทท.อิสราเอล ตั้งตัวเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหมู่บ้าน หลังรวบ 5 ลูกจ้างแรงงานเมียนมาทำงานผิดประเภท พบหลักฐานโอนเงินค่าจ้าง-ค่าวัสดุก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ต.ท.วินิจ บุญชิต สว.ส.ทท.5 กก.2 บก.ทท.3 รายงานว่า ได้นำชุดสืบสวนตำรวจท่องเที่ยว ร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.เกาะพะงัน, ตม.จว.สุราษฎร์ธานี, สภ.เกาะพะงัน เข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านในวก หมู่ 3 ต.เกาะพะงัน เมื่อบ่ายวันที่ 12 ต.ค. จับกุมแรงงานชาวเมียนมาได้ 6 ราย เป็นชาย 4 ราย หญิง 1 ราย ข้อหาทำงานผิดประเภทและร่วมกันประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต และชายอีก 1 รายเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (หลบหนีเข้าเมือง)
สืบเนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่า มีชาวต่างด้าวลักลอบทำงานประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าที่หมู่บ้านกำลังก่อสร้างพื้นที่บ้านในวก หมู่ 3 ต.เกาะพะงัน พบนายเย เมียต จอ กับนายเทะ ซอ ทเว มีใบอนุญาตทำงานอาชีพกรรมกร กำลังทำงานติดตั้งระบบไฟอยู่ในบ้าน ให้การรับสารภาพว่าได้รับค่าจ้างวันละ 500 บาท จากชายชาวอิสราเอลรายหนึ่ง ที่เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้มาทำงานเป็นช่างไฟ ถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (ช่างไฟฟ้า)
ต่อมาได้สอบสวนขยายผลจับกุมเพื่อนร่วมแก๊งรับเหมาก่อสร้างชาวเมียนมาอีก 3 ราย มีนายอาง ทู, นางข่าย ไว มอน และนายเทะ ไว โดยมีนายอาง ทู ทำหน้าที่การตลาดกับลูกค้า, นายเทะ ไว เป็นโฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง และนางข่าย ไว มอน เป็นเจ้าหน้าที่บัญชี ทำมาได้ประมาณ 1 ปี
พบหลักฐานมีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคาร 8,900,000 บาท โดยทั้งหมดรับสารภาพว่า แอบอ้างลงทะเบียนเป็นแรงงานของบริษัทรับเหมาแห่งหนึ่งบนเกาะพะงันเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ซึ่งบริษัทให้การไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการสร้างหมู่บ้านที่เกิดเหตุ
- รวบชาวเมียนมา ตั้งแก๊งรับเหมาเถื่อน รับงานนายทุนอิสราเอลสร้างหมู่บ้าน เส้นเงินชี้ 1 ปีสะพัด 8.9 ล้าน
จากการสอบสวนปากคำทั้งหมดให้การว่าได้รับการว่าจ้างจาก Mr.Ran สัญชาติอิสราเอล เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านทั้งหมด 7 หลัง ค่าก่อสร้างบ้านหลังละกว่า 7 ล้านบาท แบ่งจ่ายค่าจ้างเป็นรอบ ครั้งแรกจะจ่ายเมื่อบ้านแล้วเสร็จ 50% โดยจ่ายค่าแรงแบบเหมาจ่ายไปแล้ว 6,000,000 บาท และมีหลักฐานใบเสร็จรายการสินค้าก่อสร้าง 9,300,000 บาท ทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (รับเหมาก่อสร้าง) และถูกแจ้งข้อหาเพิ่มทำงานผิดประเภท
ชุดจับกุมยังพบนายเทียน โซ สัญชาติเมียนมา เดินมีท่าทางพิรุธ เรียกตรวจไม่มีเอกสารแสดงตัว ยอมว่าได้หลบหนีเข้าประเทศโดยผิดกฎหมายผ่านทาง อ.แม่สอด จ.ตาก เสียค่านายหน้า 15,000 บาท จึงถูกแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 6 รายนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพะงัน ดำเนินคดี
นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาเพื่อดำเนินคดี Mr.Ran สัญชาติอิสราเอล ผู้รับเหมาก่อสร้างในความผิดฐานร่วมกันประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาต (รับเหมาก่อสร้าง), เป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (การตลาด), เป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (เจ้าหน้าที่บัญชี), เป็นนายจ้างจ้างบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ (โฟร์แมน) ตามกฎหมายต่อไป