ผู้ว่าฯเยี่ยม ด.ช.วัย 13 ถูกอริยิงบาดเจ็บ อาการดีขึ้น มือปืนวัย 16 มอบตัวแล้ว อีก 3 จ่อพบตร.

ผู้ว่าฯสงขลาเยี่ยม ‘น้องรุจ’ เหยื่อแก๊งอริรุมทำร้าย ใช้อาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมนางปวีณ์ริศา เกิดสม นายกเหล่ากาชาดและประธานแม่บ้านมหาดไทย จ.สงขลา เข้าเยี่ยมเด็กชายธนากร หรือน้องรุจ อายุ 13 ปี หลังถูกแก๊งวัยรุ่นคู่อริรุมทำร้ายด้วยอาวุธปืน ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดที่ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เบื้องต้นแพทย์ผ่ากระสุนออกไปแล้ว 6 นัด เหลืออยู่ที่หน้าอกด้านซ้าย 1 นัด โดยจะผ่าตัดอีกครั้งในวันที่ 15 ต.ค. ขณะนี้ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและสามารถทานอาหารได้
นายโชตินรินทร์กำชับให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาเข้ามาดูแลกรณีนี้เป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นกับเยาวชน ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องจัดให้มีทีมสหวิชาชีพเข้ามาเยียวยาดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ
ด้านครอบครัวของน้องรุจกล่าวขอบคุณในความห่วงใยของผู้ว่าฯสงขลา ขอให้ผู้ว่าฯช่วยกำชับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยติดตามตัวผู้กระทำผิด และนำตัวมาดำเนินคดีให้ได้ เพราะเป็นเหตุอุกฉกรรจ์
พ.ต.อ.วีระศักดิ์ เดชประมวลผล ผกก.สภ.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า คดีนี้ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงน้องรุจได้ประสานเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วเมื่อวันที่ 13 ต.ค. ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่มีแชตในโชเชียลที่ส่งต่อกัน ส่วนสมาชิกในกลุ่มที่ร่วมกันก่อเหตุจะเข้ามอบตัวเพิ่ม 3 ราย ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งสอบสวนเพื่อขยายผล หากพบว่ามีผู้ใดเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนี้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจะถูกเรียกตัวมาดำเนินคดีทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มือปืนที่เข้ามอบตัวคือนายธนกร หรือสกาย อายุ 16 ปี เดินทางมาพร้อมผู้ปกครอง เข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา หลังจากญาติประสานมายังชุดช้างศึกสองเล ตชด.437 และตำรวจชุดสืบสวนภาค 9 ชุดของว่าที่ พ.ต.ท.บารเมษฐ์ ยอดแดง ผบ.ร้อย ตชด.437 เพื่อขอพาเข้ามอบตัว โดยหลังก่อเหตุนายสกายได้หลบหนีไปอยู่ที่ จ.นครศรีธรรมราช
ในชั้นพนักงานสอบสวน นายสกายยังปฏิเสธที่จะให้การใดๆ จากนั้นตำรวจคุมตัวไปชี้จุดทิ้งปืนในคลองภูมินาถดำริ บริเวณประตูระบายน้ำบ้านหน้าควน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ ก่อนคุมตัวส่งศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สงขลา