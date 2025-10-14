สสจ.แจงเคสชายวัย 44 เผลอกินน้ำยาล้างห้องน้ำ เสียชีวิต ยันล้างท้องไม่ได้ เหตุน้ำยามีฤทธิ์เป็นกรด

สสจ.บุรีรัมย์ แจงเคสชายวัย 44 เผลอกินน้ำยาล้างห้องน้ำ สุดท้ายเสียชีวิต ยันล้างท้องไม่ได้ เหตุน้ำยามีฤทธิ์เป็นกรด เตรียมเยียวยา-ดูแลญาติ สั่ง รพ.สต.ตรวจสอบการแบ่งน้ำยาใส่ขวดอื่น เก็บมิดชิดหรือไม่
จากกรณีนายนัฐวุฒิ หรือสัน อายุ 44 ปี ชาว ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำที่ญาติแบ่งใส่ขวดน้ำอัดลมไว้ เพราะคิดว่าเป็นน้ำหวาน หลังจากมีอาการแฮงก์เหล้าที่ดื่มมาตั้งแต่กลางคืน หลังจากดื่มไปแล้วและรู้ว่าเป็นน้ำยาล้างห้องน้ำ ญาติส่งรักษาที่โรงพยาบาลใน อ.สตึก ด้วยอาการอาเจียน เวียนศีรษะ พร้อมนำตัวอย่างน้ำยาล้างห้องน้ำไปให้หมอตรวจสอบและรักษาได้อย่างถูกต้อง แต่กลับพบว่าแพทย์ฉีดยาให้ 1 เข็ม สั่งจ่ายยาแล้วอนุญาตให้กลับบ้าน โดย 5 ชั่วโมงหลังจากนั้นนายนัฐวุฒิเกิดอาการช็อกและเสียชีวิต
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม นพ.พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ออกมาระบุถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการพลั้งเผลอ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำที่ยังมีคุณสมบัติกัดสนิมได้ ซึ่งน้ำยาตัวนี้มีฤทธิ์เป็นกรด ฤทธิ์ตัวนี้จะมีข้อห้ามของเรื่องการล้างท้อง เพราะการล้างท้องจะต้องใส่สายไปทางจมูกส่งไปที่กระเพาะอาหาร การทำแบบนี้จะทำให้สารเคมีซึ่งเป็นกรดเป็นด่างที่อยู่ในช่องท้องไหลย้อนกลับคืนมาได้อีก อาจทำให้เกิดแผลของหลอดอาหารและอาจทำให้หลอดอาหารทะลุได้ และยังมีโอกาสกระจายไปที่ปอดและทำให้ติดเชื้อจะเกิดอาการรุนแรงขึ้นมาได้ กรณีนี้จึงไม่สามารถล้างท้องได้
นพ.พิเชษฐกล่าวด้วยว่า กรณีที่มีการอาเจียนเกิดขึ้น ผู้ตายได้ดื่มสุรามาด้วย สาเหตุที่หมอให้กลับบ้านได้เพราะคนไข้มีอาการดีขึ้น และได้ย้ำให้ญาติดูอาการ หากรุนแรงก็ให้กลับมารักษาต่อ อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดความสูญเสียขึ้นแล้ว สาธารณสุขจะต้องมีการเยียวยาและดูแลญาติต่อไป ทั้งนี้ ต้องขอฝากเตือนประชาชนทั่วไปในเรื่องของการใช้ภาชนะใส่วัตถุอันตรายให้ควรระวัง
นพ.พิเชษฐกล่าวว่า ตอนนี้ได้สั่งการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.) ในพื้นที่เร่งตรวจสอบและตามหาว่าขวดน้ำยาล้างห้องน้ำที่มีการแบ่งกันไปใช้เก็บได้อย่างมิดชิดดีหรือไม่ เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการซ้ำซ้อนอีก
