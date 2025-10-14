อินฟลูฯดัง พบตร. ไหว้ขอโทษ หลังทำคอนเทนต์ถูกชิงทอง อ้างไม่รู้สร้างความเสียหายให้ชาวพัทยา
จากกรณีเพจเจ๊ม่อย V+ ลงรูปอินฟลูชื่อดังกับเพื่อน มีข้อความบรรยาย “อ้าว !! ก้อง โดนซะแล้ว หลังไปเที่ยวกับ เพชร ปาก ปลาร้า ถูกกระชากสร้อยที่ พัทยา โร่แจ้งความ เหตุเกิดที่หน้าชายหาดเซ็นทรัลพัทยา”
เพชรเล่าว่า ขณะที่ยืนอยู่ริมหาด ได้มีผู้ชายสวมเสื้อสีดำ เดินเข้ามากระชากสร้อยของก้องไป ชายรายดังกล่าวสูงประมาณ 170 สวมเสื้อสกรีนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเห็นไม่ชัด เพชรและก้อง รีบเข้าไปแจ้งความเพื่อตามหาคนผิด เพชรถึงขั้นมีอาการปากสั่น พร้อมบอกเอฟซี ใครที่รู้จัก สภ. ที่ใกล้ที่สุด และใคร พอเห็นชายรายดังกล่าว ส่งข่าวมาด้วยนะคะ เพชรพร้อมชน !! ก้อง เป็นคนที่ชอบใส่ทอง เป็นปกติของนางอยู่แล้ว ทองที่ใส่ที่คอ ที่แขน ก็บะเอ้งอยู่นะ ช่วงนี้ทองแพงก็ฝากทุกคนระวังกันด้วย เกรงจะไม่ใช่แค่ทองที่เสียไปค่ะ #มีคลิป” จนมีคนเข้าไปคอมเมนต์จำนวนมาก นั้น
อ่านข่าว – งานเข้า! ผกก.สภ.พัทยา สั่งดำเนินคดี อินฟลูฯดัง ทำคลิปถูกชิงทอง 50 บาทโปรโมตร้าน
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 16.30 น. นายปรัชญา อายุ 30 ปี อินฟลูชื่อดัง เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.โกสละ งามผ่อง รอง ผกก.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา พร้อมด้วย นายเพชร อายุ 45 ปี เพื่อนที่อยู่ในคลิป เพื่อสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายปรัชญา อายุ 30 ปี อินฟลูชื่อดัง กล่าวขอโทษชาวเมืองพัทยา พร้อมยกมือไหว้ขอโทษ ส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากการถ่ายคอนเทนต์ที่ไม่ได้ตั้งใจ และเกิดจากการดื่มและเมา และถ่ายคอนเทนต์ทั่วไปเวลาไปเที่ยวที่ไหน โดยทำแบบแนวฮาๆ ขำๆ และทำมาตลอด และไม่คิดว่าจะเป็นกระแสที่สร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ จึงอยากขอโทษ และทำให้เป็นกระแสดราม่าแบบนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆ ส่วนทรัพย์สินไม่ได้หายจริงๆ ยังอยู่ครบ
เบื้องต้นทาง พ.ต.ท.โกสละ งามผ่อง รอง ผกก.สอบสวน สภ.เมืองพัทยา ได้สอบปากคำทั้ง 2 คน เพื่อดำเนินการแจ้งข้อหากล่าว และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป