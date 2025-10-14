สะเทือนใจ สามีตาบอด นั่งรอเมียหน้าบ้าน เรียกเพื่อนบ้านมาเปิดไฟ ช็อกเจอร่างสิ้นใจ

สะเทือนใจ สามีชราตาบอด 2 ข้าง นั่งรอภรรยาอยู่หน้าบ้านถึงค่ำไม่ได้ยินเสียง เพื่อนบ้านมาเปิดไฟให้ถึงผงะพบเสียชีวิตไปแล้ว คาดเครียดอุบัติเหตุรถชนไม่มีเงินจ่ายคู่กรณี 4 หมื่น
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ร.ต.ท.ณวัฐปกรณ์ คุณัชญาศิรัณ รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา รับแจ้งเหตุหญิงเสียชีวิตภายในบ้านพัก ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จึงประสานแพทย์นิติเวช รพ.พุทธโสธร ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวนและหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทรา
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูน 2 ชั้น พบชายต่างชาติ อายุ 69 ปี เป็นผู้พิการทางการมองเห็น ตาบอดทั้ง 2 ข้างนั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน ส่วนภายในบ้านพบร่างหญิง อายุ 53 ปี อาชีพขับรถแท็กซี่ นั่งเสียชีวิตอยู่ข้างบันไดลักษณะทำร้ายตัวเองด้วยผ้าพันคอ แพทย์ชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นก่อนนำส่งชันสูตรที่ รพ.อย่างละเอียด
เพื่อนบ้าน เปิดเผยว่า บ้านหลังนี้ผู้ตายมาเช่าอยู่กับสามีต่างชาติเป็นผู้พิการทางสายตาได้ปีกว่าแล้ว ปกติผู้เสียชีวิตจะออกไปขับแท็กซี่ที่กรุงเทพฯ 2-3 วันจะกลับมาครั้ง ก่อนไปจะทำอาหารใส่ตู้เย็นไว้ให้สามี หาก 2-3 วันยังไม่กลับมาตนก็จะเป็นคนเข้าไปดูและทำอาหารให้ วันนี้สามีผู้เสียชีวิตตะโกนเรียกตนให้ช่วยไปเปิดไฟในบ้าน ปรากฏว่าพอไฟติดก็พบร่างเสียชีวิตไปแล้ว
ขณะที่เพื่อนบ้านอีกคน มาเป็นล่ามแปลภาษาคุยกับสามี ระบุว่า สามีผู้ตายเดินทางมาจากเยอรมันใช้ชีวิตหลังเกษียณ คบหากับผู้ตายก่อนมาเช่าบ้านอยู่ที่ฉะเชิงเทรา ได้ไม่นาน ซึ่งพิการตาบอดทั้ง 2 ข้างจากอุบัติเหตุทางรถยนต์
“ตอนแรกยังพอเห็นบ้าง แต่มาบอดสนิทเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ช่วงสายวันนี้ภรรยานั่งแท็กซี่กลับมาบ้าน บ่นว่าขับรถแท็กซี่ไปประสบอุบัติเหตุ คู่กรณีเรียกเงิน 40,000 บาทแต่ไม่มีให้จึงกลับมาบ้านเพื่อรอเจรจา ก่อนมาทราบว่าภรรยาเสียชีวิตตอนให้เพื่อนบ้านมาเปิดไฟ”
จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่ง รพ. พร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมาย ก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ที่มา : ข่าวสด