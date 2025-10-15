พม. รุดช่วยชาวต่างชาติตาบอด หลังเมียจบชีวิตในบ้าน เจ้าตัวขออยู่ไทยต่อ

พม.จ.ฉะเชิงเทรา เดินทางไปยังบ้านของชายต่างชาติตาบอด หลังภรรยาจบชีวิตตัวเองในบ้าน ขณะที่เพื่อนบ้านได้ทำอาหารมาให้กินช่วงเช้า เจ้าตัวขออยู่ประเทศไทยต่อ
จากเหตุการณ์ ชายต่างชาติ อายุ 69 ปี ชาวเยอรมัน เป็นผู้พิการทางการมองเห็นตาบอดทั้ง 2 ข้าง นั่งอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้าน ไม่รู้ว่านางเอ (นามสมมติ) ภรรยาชาวไทย อายุ 53 ปี มีอาชีพขับรถแท็กซี่อยู่ใน กทม. จบชีวิตตัวเอง ภายในบ้านพัก หมู่บ้านแห่งหนึ่ง จ.ฉะเชิงเทรา จนช่วงค่ำเพื่อนบ้านมาเปิดไฟถึงได้เห็นว่า นางเอ เสียชีวิตแล้ว
ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางหญิงเจอ อายุ 48 ปี เพื่อนบ้านเข้ามาเปิดไฟภายในบ้าน และพบศพนางเอ ได้ทำอาหารและเข้ามาเช็ดตัวชายต่างชาติ ตั้งแต่ช่วงเช้า จากนั้นช่วงสาย นายรัชชานน คัมภีระธัม นิติกร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา พันจ่าเอกจิรภัทร พัฒพันธุ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองอุดมชลจร เดินทางมายังบ้านหลังดังกล่าว เพื่อพูดคุยสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับเพื่อนบ้าน และ ชายต่างชาติ
นายรัชชานน เปิดเผยว่า การเดินทางมาในวันนี้เพื่อสอบถามรายละเอียดและวางแผนในการช่วยเหลือ พร้อมตรวจสอบขอดูเอกสารพาสปอร์ตและวีซ่า ซึ่งพบว่าวีซ่า ของชายต่างชาติหายและขาดไม่ได้ต่ออายุ โดยชายต่างชาติรายนี้อยู่เมืองไทยมานาน 16 ปีแล้ว ได้รับเงินเดือนจากเงินเกษียณที่เยอรมัน
ขณะนี้ ชายต่างชาติ ประสงค์ขออยู่เมืองไทยต่อ จึงต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจ ตม. และสถานทูตเยอรมัน ให้ประสานติดต่อญาติของชายต่างชาติ ให้ทราบเรื่องดังกล่าวต่อไป โดยจะทำการนัดหมาย หน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยเหลืออีกครั้ง ซึ่งตอนนี้มีเพื่อนบ้านที่คอยดูแลเรื่องอาหารการกินของชาวเยอรมันรายนี้อยู่