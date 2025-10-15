กู้ซากเรือล่มกลางป่าสักแล้ว ไม่พบ ‘ภรรยาคนขับ’ ท้อง 7 เดือน จนท.เร่งระดมค้นหาต่อ

กู้เรือลากจูงจมกลางป่าสักขึ้นได้แล้ว ในเรือไม่พบ ร่างภรรยาคนขับเรือท้อง 7 เดือน นักประดาน้ำลงงมค้นหายังไม่พบ
ความคืบหน้ากรณีเรือยนต์ลากจูง เรือบรรทุกสินค้า เกิดอุบัติเหตุล่มกลางแม่น้ำป่าสัก ใกล้กับท่าเทียบเรือ ต.ปากจั่น อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ภคนขับเรือออกมาจกาเรือได้ ส่วนภรรยาที่ตั้งท้อง 7 เดือน สูญหายไปภายในแม่น้ำป่าสัก เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 14 ต.ค. ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ความคืบหน้าล่าสุด หลังเกิดเหตุนักประดาน้ำจากมูลนิธิพุทไธสวรรย์ กว่า 10 นาย ระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายโดยกระจายกำลังดำน้ำตั้งแต่จุดเรือจม ล่องตามกระแสน้ำที่มีความลึกประมาณ 15 เมตร พร้อมเรือลาดตระเวนช่วยค้นหาตามลำน้ำป่าสัก ที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวแรง โดยทางสำนักงานกรมเจ้าท่า สาขา พระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศปิดน่านน้ำชั่วคราว ห้ามเรือทุกชนิดสัญจรผ่าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติภารกิจค้นหาและทำการกู้เรือ เพื่อความปลอดภัย
ก่อนการยกเรือ นายศิราวุฒิ โพธิ์บางหวาย คนขับเรือ ได้จุดธูปขอขมาแม่คงคา แม่ย่านางเรือ เจ้าที่เจ้าทาง ขอให้ค้นหาร่างของภรรยาเจอ และเจ้าหน้าที่ทุกรายปลอดภัย
เรือยนต์ลากจูงที่จมกลางแม่น้ำป่าสัก ได้ใช้เรือยนต์จำนวนหลายลำช่วยกันลากเรือให้เข้าใกล้ฝั่งแม่น้ำมากที่สุด จากนั้นบริษัทที่กู้เรือ ได้นำรถเครนขนาดใหญ่เข้าดำเนินการยกเรือขึ้นจากน้ำ โดยใช้นักประดาน้ำดำลงไปผูกสลิงที่เรือ เพื่อพยุงเรือให้ตั้งตรง และไม่แกว่งระหว่างการยก เนื่องจากเรือมีน้ำหนักกว่า 40 ตัน ทำให้การนักประดาน้ำต้องดำลงไปผูกสลิงและปรับตำแหน่งหลายครั้ง ก่อนจะสามารถยกเรือขึ้นมาพ้นผิวน้ำได้สำเร็จ ใช้เวลานานกว่า 3 ชั่วโมง สามารถยกเรือโผล่ขึ้นมาจากน้ำ ทีมกู้เรือ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากเรือจนเรือลอยพ้นน้ำ
จากการตรวจสอบพบว่า กระจกหน้าเรือแตกเสียหาย ข้าวของเครื่องใช้ภายในเรือกระจัดกระจาย ตัวเรือได้รับความเสียหายบางส่วน พร้อมกับเข้าไปตรวจสอบภายในเรือโดยละเอียด ไม่พบร่างของภรรยาคนขับเรือภายในตัวเรือแต่อย่างใด จากนั้นทางบริษัทของเจ้าของเรือได้ใช้เรือยนต์ประกบข้างเรือที่จม ลากไปบริเวณ ใต้สะพาน ข้ามแม่น้ำป่าสัก ต.บ่อโพง อ.นครหลวง เพื่อสำรวจและซ่อมแซมความเสียหายเพิ่มเติม
ด้าน นางสาวพัชราพร อายุ 24 ปี พี่สาวของผู้สูญหาย เดินทางมาพร้อมกับย่า ตนเองเดินทางมาจากสมุทรปราการ น้องมาอยู่กับแฟนประมาณ 2 ปี ไม่ได้คุยกันนานเพราะทะเลาะกัน พอทราบเรื่องก็รีบเดินทางมาทันที ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง พ่อแม่ก็เดินเรือสินค้าเหมือนกัน ไปต่างประเทศกำลังเร่งเดินทางกลับมาแล้ว ขณะเดียวกันเมื่อ นายศิราวุฒิ เจอกับครอบครัวของภรรยาก็ยกมือไหว้ข้อโทษกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้ยุติการค้นหาเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและแสน้ำไหลแรง โดยใช้เรือในการล่องเรือค้นหาตามแม่น้ำ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ใช้เฟสบุ๊ก อั๋น ศักดิ์ดา ได้โพสต์ภาพ ภรรยาคนขับเรือขณะสวมใส่เสื้อชูชีพ ยืนอยู่ข้างเรือ ขณะกำลังลากจูงเรือผ่านบริเวณสามแยกวัดพนัญชิง ก่อนโดยสารไปกับเรือที่ล่ม