พบร่างแล้ว หญิงท้อง 7 เดือน สูญหายเหตุเรือยนต์ล่ม อยุธยา ห่างจุดเกิดเหตุ 100 ม.
เมื่อวันที่ 15 ตุลาตม จากกรณีวานนี้ (14 ตุลาคม) เกิดเหตุ เรือยนต์ล่ม กลางแม่น้ำป่าสัก บริเวณใกล้โรงสีปากจั่น พื้นที่ ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นเหตุให้ มีหญิงท้อง 7 เดือน สูญหาย
ทั้งนี้ นายศิราวุฒิ โพธิ์บางหวาย อายุ 24 ปี คนขับเรือลากจูง ซึ่งเป็นสามีของผู้สูญหาย เปิดเผยว่า ขณะเกิดเหตุ ตนเป็นผู้ควบคุมเรือลากจูงซึ่งอยู่ท้ายขบวน เดินทางจากท่าน้ำวัดพนัญเชิง มุ่งหน้าไปยังท่าน้ำจัมโบ้ เมื่อมาถึงบริเวณจุดเกิดเหตุ ตนเสียการทรงตัว ทำให้เรือเกิดเอียงและพลิกคว่ำกลางแม่น้ำ ตนสามารถกระโดดออกจากเรือได้ทัน แต่ภรรยาไม่สามารถออกมาได้และสูญหายไปกับกระแสน้ำ
โดยเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธิพุทไธศวรรย์ และทีมเรือของเรือที่ร่ม ได้เร่งค้นหาผู้สูญหายต่อเนื่อง
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิทยุมูลนิธิพุทไธสวรรย์ สำนักงานใหญ่พระนครศรีอยุธยา พบศพผู้สูญหายจากเหตุเรือล่ม ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 100 เมตร บริเวณหน้าวัดบันได ที่ชุดประดาน้ำของมูลนิธินำเรือลงค้นหา