พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ฆ่าหนุ่มป่วยจิต ตร.คุมตัวทำแผน เผยชนวนก่อเหตุ ลั่นต้องลงมือก่อนกลายเป็นศพเอง

พ่อเลี้ยง รับสารภาพ ฆ่าหนุ่มป่วยจิต ตร.คุมตัวทำแผน เผยชนวนก่อเหตุลั่งต้องลงมือก่อนกลายเป็นศพเอง
จากกรณีนายชัชวาล อายุ 43 ปี หนุ่มมีอาการทางจิต ถูกฆ่าโหดทุบหน้าและศีรษะ ทิ้งศพไว้หน้าบ้านพักบ้านหลังหนึ่ง ใน ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมคุมตัวพ่อเลี้ยงวัย 58 ปี ผู้ต้องสงสัยไปสอบปากคำ กระทั่งล่าสุดเจ้าตัวยอมรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุจริง
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 16 ตุลาคม พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.สมพงศ์ มั่นหมาย รองผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.ขจรฤทธิ์ วงษ์ราช รองผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.อ.นพวิทย์ ดิษฐาธนาธรสิริ ผกก.สืบสวน.ภ.จว.กาฬสินธุ์ พ.ต.ท.มังกร ชมจิตร รองผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์ ศรีดี รอง ผกก.สส.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พ.ต.ต.เสกสรร แสนมหาชัย สว.สส.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานสอบสวน ชุดสืบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน นำตัวนายเตียง อายุ 58 ปี ซึ่งเป็นพ่อเลี้ยงและผู้ต้องหาฆ่านายชัชวาล ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพตามจุดต่างๆที่ก่อเหตุ
โดย จุดแรก เป็นร้านขายของชำที่ผู้ต้องหาไปซื้อเหล้ามาดื่ม จุดที่ 2 บริเวณเตียงนั่งลานบ้านของเพื่อนบ้าน ที่นายเตียงมานั่งดื่มเหล้าจนเมาได้ที่ และจุดที่ 3 บริเวณหน้าบ้าน ซึ่งเป็นจุดที่นายเตียงใช้ไม้แผ่นยาวกว่า 4 เมตร 2 ท่อน มาตีศีรษะและบริเวณใบหน้าของนายชัชวาลจนเสียชีวิต ขณะกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงหน้าบ้าน ก่อนจะหลบไปที่กระท่อมในสวน ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 700 เมตร ก่อนถูกชุดสืบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ตามไปจับกุมตัวได้
ทั้งนี้นายเตียง รับสารภาพว่า ตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี มาอยู่กินกับนางหนูเดือน ภรรยา ก็เห็นนายชัชวาลมีอาการป่วยจิตเวช วันไหนขาดยาก็จะคลุ้มคลั่งเป็นประจำ และมักที่จะขอเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ ซึ่งหากขอไม่ได้ก็จะทำร้ายร่างกาย และขู่ฆ่า รวมทั้งออกไปก่อเหตุทำร้ายร่างกายเพื่อนบ้าน จนทุกคนทนอยู่ด้วยไม่ได้
ซึ่งนายชัชวาลก็มาขอเงินตนเป็นประจำด้วย และหากวันไหนมีไม่ให้ก็จะทำร้ายร่างกายตน และทำลายข้าวของเครื่องใช้ กระทั่งล่าสุดก่อนเกิดเหตุก็มาของเงินตน 200 บาท แต่ตนไม่มีให้ จึงทำร้ายร่างกาย และเผาเสื้อผ้าของตน พร้อมกับขู่ฆ่า ตนจึงลงมือฆ่านายชัชวาล โดยอาศัยจังหวะที่นายชัชวาลเผลอนอนหลับใช้ไม้ตีศีรษะและใบหน้าจนเสียชีวิต เพราะหากตนไม่ลงมือฆ่านายชัชวาลก่อนไม่วันใดก็วันหนึ่งคงจะต้องถูกนายชัชวาลฆ่าแน่นอน
ด้านนายประเสริฐ อายุ 41 ปี น้องเขยผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้เสียชีวิตมีอาการทางจิตเวชมาหลายปีแล้ว ซึ่งครอบครัวอยู่ด้วยไม่ได้เพราะกลัว นายชัชวาล ทำร้ายร่างกาย เนื่องจากหากขอเงินไม่ได้ก็จะขู่ฆ่าและทำร้ายร่างกายหลายครั้งจนทุกคนต้องหนีไปอยู่ที่อื่น ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุทางญาติยังไม่ได้วางแผนทำอะไรมาก เพราะยังจัดงานศพให้ผู้เสียชีวิตอยู่ ซึ่งทางญาติพี่น้องก็ต้องอโหสิกรรมกันไป ในส่วนของเรื่องคดีนั้นก็ปล่อย เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
ขณะที่พล.ต.ต.ทรงพล บริบาลประสิทธิ์ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังเกิดเหตุได้สั่งการให้ พ.ต.อ.วีระ หางนาค ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ พร้อมชุดสืบสวนสภ.เมืองกาฬสินธุ์ และชุดสืบสวนภ.จว.กาฬสินธุ์เร่งคลี่คลายคดี ทั้งนี้ทราบว่าหลังเกิดเหตุไม่ถึง 1.30 ชั่วโมง ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์ก็สามารถติดตามนายเตียง ผู้ต้องสงสัย และเป็นพ่อเลี้ยงมาสอบปากคำ พร้อมกับตรวจค้นพบยาบ้า 3 เม็ด กระทั่งยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง โดยอ้างมูลเหตุว่า มีความคับแค้นใจ ที่ถูกผู้เสียชีวิต ซึ่งมีอาการทางจิตเวชทำร้ายร่างกายหลายครั้ง และมาขอเงินตลอด แต่หากไม่มีให้ก็จะถูกทำร้าย และขู่ฆ่า ซึ่งล่าสุดผู้เสียชีวิตก็มาขอเงินอีก แต่ไม่มีให้ จนถูกทำร้ายร่างกายอีก และเผาเสื้อผ้า ทำลายทรัพย์สินในบ้าน จึงตัดสินใจก่อเหตุฆ่าลูกเลี้ยง
อย่างไรก็ตามคดีนี้ตนได้สั่งการให้ตำรวจสภ.เมืองกาฬสินธุ์ ขยายผลเร่งติดตามเครือข่ายค้ายาบ้าที่ตรวจพบในกระเป๋าของนายเตียงอีกด้วย พร้อมกับกำชับทุกสถานี ต่อจากนี้ไปหากมีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ทุกโรงพักขยายผลติดตามตัวกลุ่มและเครือข่ายค้ายาเสพติดมาดำเนินทุกราย
ขณะที่บรรยากาศที่วัดหนองไหลวนาราม ต.นาจารย์ ซึ่งญาติได้นำศพนายชัชวาลมาบำเพ็ญกุศล และมีพิธีฌาปนกิจช่วงบ่ายวันนี้ โดยมีนางหนูเดือน น้อยวิชัย อายุ 61 ปี แม่ผู้เสียชีวิต และญาติเพื่อนบ้านมาร่วมงาน
นางหนูเดือน อายุ 61 ปี แม่ผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ลูกชายป่วยมีอาการทางจิตเวชมาหลายปีแล้ว ประกอบกับเสพยาเสพติด ที่ผ่านมาก็คลุ้มคลั่งทำร้ายร่างกาย และขู่ฆ่าคนในครอบครัว รวมถึงเพื่อนบ้านบ่อยครั้ง จนทุกคนอยู่ด้วยไม่ได้ ซึ่งการเสียชีวิตของลูกชายครั้งนี้ตนและญาติทุกคนก็อโหสิกรรมให้กันและกันไป ส่วนนายเตียง ผู้ก่อเหตุก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย