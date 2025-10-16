คืบหน้าระเบิดร้านน้ำชา ตร.-ประชาชนเจ็บรวม17ราย สาหัส4 รองผู้ว่าฯนราธิวาส ย้ำดูแลช่วยเหลือเต็มที่

คืบหน้าระเบิดร้านน้ำชา ตร.-ประชาชนเจ็บรวม 17 ราย สาหัส 4 รองผู้ว่านราธิวาส ย้ำดูแลช่วยเหลือเต็มที่
มื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 16 ตุลาคม ร.ต.อ.ยุทธการ ณ พัทลุง รองสารวัตรสอบสวน สภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านน้ำชากะนี ไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ ม.1 ต.ยี่งอ ห่างจาก สภ.ยี่งอ ประมาณ 200 เมตร มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลาย 10 ราย มีทั้ง ตำรวจและชาวบ้านนั้น
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณร้านน้ำชา ถ.รามโกมุท – ยี่งอ ม.1 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อช่วงเช้า วันที่ 16 ต.ค.2558 เป็นเหตุให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 17 ราย ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์ตรวจร่างกายอนุญาตให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน คงเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย ซึ่งถูกส่งเข้ารักษายัง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส ประกอบด้วย
1. น.ส.รอเมาะ อายุ 79 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลทะลุบริเวณหน้าท้อง มีแผลฉีกขาดบริเวณนิ้วกลางและนิ้วก้อยข้างซ้าย มีแผลฉีกขาดบริเวณใต้เข่าข้างซ้าย ไม่รู้สึกตัว แพทย์ได้ทำการผ่าตัด โดยขณะนี้ อาการยังคงทรงตัว และอยู่ในห้อง ICU อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
2. นายมูฮัมหมัดไซฟู อายุ 29 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะ 10 ซม. สมองไหล ไม่รู้สึกตัว แพทย์ยังคงประเมินอาการ อยู่ในห้อง ICU
3. นายอัลอามาน อายุ 33 ปีได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลฉีกขาดบริเวณศีรษะลึก สมองไหล ไม่รู้สึกตัว แพทย์ยังคงประเมินอาการ อยู่ในห้อง ICU
4. นายอาซาน อายุ 35 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีแผลจากสะเก็ดระเบิดบริเวณแก้มขวา มีเลือดออกบริเวณหูข้างขวา รู้สึกตัวดี อาการปลอดภัย แล้ว
นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวแสดงความเสียใจกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ จากสถานการณ์ความไม่สงบฯจากเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอยี่งอ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด 17 ราย ส่งตัวผู้บาดเจ็บสาหัส โดยได้เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ และพูดคุยสอบถามอาการ กับญาติและครอบครัว พร้อมมอบกระเช้าความห่วงใยเพื่อปลอบขวัญเป็นกำลังใจ และสั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาฯ จังหวัดนราธิวาส ดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 3,000 บาท เพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นด้วย
สำหรับ มาตรการดูแลพื้นที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทางจังหวัดฯได้มีการประชุมร่วม 3 ฝ่าย เกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ โดยในส่วนของฝ่ายปกครอง ได้กำชับ ให้เจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนฯ ช่วยกันสอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา สิ่งผิดปกติในพื้นที่ พร้อมกำชับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ออกมาตรการเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุด