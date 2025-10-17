สุดสลด เหยื่อบึ้มร้านน้ำชา วัย 79 เสียขา เผยเก็บเงินทั้งชีวิต หวังไปฮัจญ์ บั้นปลายชีวิต
เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา ร.ต.อ.ยุทธการ ณ พัทลุง รองสารวัตรสอบสวน สภ.ยี่งอ จ.นราธิวาส รับแจ้งมีเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านน้ำชากะนี ไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ ม.1 ต.ยี่งอ ห่างจาก สภ.ยี่งอ ประมาณ 200 เมตร มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 17 ราย ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์ตรวจร่างกายอนุญาตให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน คงเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย ซึ่งถูกส่งเข้ารักษายัง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส นั้น
อ่านข่าว – คืบหน้าระเบิดร้านน้ำชา ตร.-ประชาชนเจ็บรวม17ราย สาหัส4 รองผู้ว่าฯนราธิวาส ย้ำดูแลช่วยเหลือเต็มที่
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส รายงานว่า
หนึ่งในชาวบ้านที่บาดเจ็บสาหัส ซึ่งโดนลูกหลงจากเหตุระเบิด ที่ อ. ยี่งอ นราธิวาส เมื่อเช้านี้ (16 ต.ค.68) คือ คุณยาย วัย 79 ปี ความหวังสุดท้ายบันปลายชีวิต ที่จะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องจบลงเพราะนำมือผู้ไม่หวังดี
น.ส.รอเมาะ อายุ 79 ปี ได้รับบาดเจ็บสาหัส มีบาดแผลทะลุบริเวณหน้าท้อง มีแผลฉีกขาดบริเวณนิ้วกลางและนิ้วก้อยข้างซ้าย มีแผลฉีกขาดบริเวณใต้เข่าข้างซ้าย ไม่รู้สึกตัว แพทย์ได้ทำการผ่าตัด โดยตัดขาเหนือเข่าข้างซ้าย ตัดลำไส้เล็ก 1 เมตร ตัดลำไส้ใหญ่ 30 cm เย็บกระเพาะที่ทะลุ หลายรู ตัดนิ้วก้อยข้างขวา และใส่เหล็กนิ้วนางข้างขวา โดยขณะนี้ อาการยังคงทรงตัว และอยู่ในห้อง ICU อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
ญาติของคุณยายเมาะเล่าให้ฟังว่า เมาะไม่มีครอบครัว ไม่มีลูกหลาน อาศัยอยู่กับญาติ ทุกวันตอนเช้า เมาะจะไปรอรถขายปลาที่เข้ามาขายในหมู่บ้านเป็นประจำทุกวัน วันนี้ก็เช่นกัน ระหว่างรอรถขายปลา ได้นั่งพูดคุยกับเพื่อน บริเวณหน้าบ้าน บริเวณที่คนร้ายลอบวางระเบิด จังหวะที่เพื่อนเดินกลับเข้าไปในบ้าน เพียงเสี้ยววินาที ได้เกิดระเบิดขึ้น แรงระเบิดทำให้คุณยายเมาะได้รับบาดเจ็บ สะเก็ดระเบิดเข้าที่ท้องและขา อาการสาหัส
คุณยายเมาะ วางแผนกำลังจะไปทำฮัจญ์ ในปีนี้ โดยได้จ่ายเงินค่าดำเนินการไปฮัจญ์ ไปแสนกว่าบาท ตอนนี้ต้องมาสูญเสียขา และอาการยังไม่พ้นขีดอันตราย ถึงแม้จะหาย แต่ความหวังที่จะได้ไปทำฮัจญ์ช่วงบั้นปลายชีวิต ก็ต้องดับลงเพราะน้ำมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งทำลายความสงบสุขโดยไม่สนใจประชาชนผู้บริสุทธิ์
เราทำได้ เพียงส่งกำลังใจให้ญาติคุณยายเมาะ และครอบครัวผู้บาดเจ็บทุกคนในเวลานี้ ที่ยังคงเฝ้ารอให้ผู้ที่เป็นที่รักปลอดภัย