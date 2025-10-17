รวบกลุ่มวัยรุ่นยกพวกตีกัน กลางซอยแบริ่ง48 จนป้าเก็บของเก่าถูกลูกหลงเจ็บสาหัส พบต่ำสุดอายุ13 

รวบกลุ่มวัยรุ่น ยกพวกตีกัน จนป้าเก็บของเก่าถูกลูกหลงกระสุนทะลุหัวเจ็บสาหัส พบต่ำสุดอายุ13
จากกรณีเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุยิงกันภายในซอยแบริ่ง 48 เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อช่วงเวลาประมาณตีสองของคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้มีหญิงถูกลูกหลงได้รับบาดเจ็บสาหัสนั้น
อ่านข่าว – กลุ่มวัยรุ่นยกพวกไล่ตี ยิงปืน-ปาระเบิดกลางซอยแบริ่ง48 ป้าเก็บของเก่า ถูกลูกหลงกระสุนทะลุหัว เจ็บสาหัส
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด ว่า ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถควบคุมผู้ก่อเหตุได้เกือบครบทั้งหมดแล้ว ขณะที่ พันตำรวจเอก ประภาส มั่งคั่ง รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบจุดเกิดเหตุ พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 14 คน มั่วสุมกันอยู่บริเวณปากซอยแบริ่ง 48 ก่อนเกิดเหตุยิงปืนใส่กัน เบื้องต้นพบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุแล้วเป็นปืนปากกา รวมถึงมีการตรวจยึดอาวุธมีดและอาวุธอื่น ๆ ที่ปรากฏในภาพจากกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งในส่วนของการแต่งกาย รูปแบบรถจักรยานยนต์ และบทบาทของแต่ละคนในกลุ่มผู้ก่อเหตุ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีความผิดในข้อหาร่วมกันพยายามฆ่า ร่วมกันมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเพื่อก่อเหตุอันตราย และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ด้านพันตำรวจเอก วิโรจน์ ตัดโส ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ เปิดเผยว่า ผู้ก่อเหตุทั้งหมดเป็นเยาวชนในพื้นที่ อายุระหว่าง 13–17 ปี จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าทั้งสองกลุ่มไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกันโดยตรง แต่เป็นการเผชิญหน้ากับอีกกลุ่มหนึ่ง และเกิดการยิงปืนโดยไม่มีการพูดคุยเจรจากันก่อน ถือเป็นการก่อเหตุโดยขาดสติและไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่น
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ทั้งหมด และได้เรียกผู้ปกครองเข้ารับทราบพฤติกรรมของบุตรหลาน โดยจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเยาวชน ส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู แพทย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
ตำรวจยืนยันจะเร่งสรุปพยานหลักฐานให้รัดกุม เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุด พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงจากกลุ่มเยาวชนในพื้นที่สมุทรปราการอย่างเข้มข้นต่อไป
