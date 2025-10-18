ยายรอเมาะ วัย79 เหยื่อบึ้มร้านน้ำชาสิ้นใจแล้ว ญาติร่ำไห้ระเบิดพรากความฝันไปฮัจญ์ในบั้นปลายชีวิต 

ยายรอเมาะ วัย 79 เหยื่อบึ้มร้านน้ำชาสิ้นใจแล้ว หลังเจ็บสาหัส-สูญเสียขา ญาติร่ำไห้ระเบิดพรากความฝันไปฮัจญ์ในบั้นปลายชีวิต
จากกรณีเหตุระเบิดขึ้นที่ร้านน้ำชากะนี ไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ ม.1 ต.ยี่งอ ห่างจาก สภ.ยี่งอ ประมาณ 200 เมตร มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชน ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 17 ราย ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์ตรวจร่างกายอนุญาตให้กลับไปพักรักษาตัวที่บ้าน คงเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 4 ราย ซึ่งถูกส่งเข้ารักษายัง โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมือง จ.นราธิวาส เมื่อเวลา 08.50 น. วันที่ 16 ตุลาคมที่ผ่านมานั้น
หนึ่งในชาวบ้านที่บาดเจ็บสาหัส ซึ่งโดนลูกหลงจากเหตุระเบิด ที่ อ. ยี่งอ นราธิวาส เมื่อเช้านี้ (16 ต.ค.68) คือ คุณยายรอเมาะ วัย 79 ปี ความหวังสุดท้ายบันปลายชีวิต ที่จะได้ไปประกอบพิธีฮัจญ์ แต่กลับถูกสะเก็ดระเบิดจนสูญเสียขา และบาดเจ็บสาหัส
เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 18 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณยายรอเมาะ จบชีวิตลงอย่างสงบในห้องไอซียู โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ หลังต่อสู้กับความเจ็บปวดจากบาดแผลระเบิดนาน 2 วันเต็ม
คุณยายรอเมาะ ต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างหนักหน่วงถึงขั้น ตัดขาเหนือเข่าข้างซ้าย, ตัดลำไส้เล็กกว่า 1 เมตร, และตัดลำไส้ใหญ่ 30 ซม. แต่ด้วยอายุที่มากประกอบกับบาดแผลฉกรรจ์จากสะเก็ดระเบิดที่เข้าถึงจุดสำคัญ ทำให้แพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ สุดท้ายต้องจากไปอย่างน่าเศร้า
ก่อนหน้านี้ นางสุรารักษ์ ญาติของคุณยายรอเมาะ ได้เปิดเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือและน้ำตาไหลอาบแก้ม ถึงความฝันอันบริสุทธิ์ของหญิงชราที่ดับลง “ยายเก็บเงินมาทั้งชีวิต เพื่อจะไปฮัจญ์ปีนี้ จ่ายมัดจำไปแล้วแสนกว่าบาท แกดีใจมาก บอกทุกวันว่าจะได้ไปทำฮัจญ์ก่อนสิ้นลมหายใจ”เงินกว่าหนึ่งแสนบาทนั้นคือหยาดเหงื่อแรงงานที่ยายรอเมาะเก็บหอมรอมริบมาตลอดหลายสิบปี จากการทำสาหร่ายขายทีละ 5 บาท 10 บาท เพื่อสานฝันสูงสุดในการเดินทางไปแสวงบุญ ณ ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ แต่ความฝันที่รอคอยมาทั้งชีวิต กลับถูกแรงระเบิดเพียงลูกเดียวพรากไปอย่างโหดร้ายเพียงเสี้ยววินาที ขณะที่คุณยายรอเมาะนั่งอยู่ห่างจากจุดระเบิดเพียง 10 เมตร
“ระเบิดลูกเดียวพังทั้งชีวิตของคนแก่คนหนึ่งที่มีความศรัทธาและความฝันอันบริสุทธิ์ ระเบิดในครั้งนี้ได้พราก ‘ความหวังสุดท้ายของชีวิต’ ไปอย่างโหดร้าย และฝากบาดแผลลึกไว้ในหัวใจ” ญาติกล่าวด้วยความเจ็บปวด
โดยพิธีฝังศพ น.ส.รอเมาะ อายุ 79 ปี กำหนดจัดขึ้นในวันนี้ (18 ต.ค. 68) เวลาประมาณ 13.00 น. ณ กุโบร์มัสยิดอีเดาะห์ ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
ขณะที่เพจ “สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นราธิวาส” โพสต์ข้อความระบุว่า “คุณยายเมาะ” นางสาวรอเมาะ ตาเลงปะลา ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2568 ได้กลับสู่ความเมตตาของอัลลอฮแล้ว เมื่อเวลา 06.30 น. วันนี้ (18 ตุลาคม 2568) ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ แพทย์ได้ผ่าตัดช่วยชีวิต อย่างเต็มที่ แต่ด้วยเมาะอายุมาก ประกอบกับบาดแผลที่โดนสะเก็ดระเบิดเข้าจุดสำคัญ สุดท้ายเมาะได้จากไปอย่างสงบ
อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูน ( إِنَّا لِلَّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)
“แท้จริงพวกเราเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ และแท้จริงพวกเราจะกลับไปยังพระองค์”
นี่คือ..ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ต้องจากไปกับการกระทำอันโหดร้ายของผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เราขอแสดงความเสียใจกับญาติและครอบครัวของเมาะ มา ณ ที่นี้
กำหนดการพิธีฝังศพ น.ส.รอเมาะ ตาเลงปะลา อายุ 79 ปี จัดในวันนี้ (18 ต.ค. 68) เวลาประมาณ 13.00 น. ณ กุโบร์มัสยิดอีเดาะห์ ม.4 ต.ยี่งอ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส