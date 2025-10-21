นพ.สสจ.เมืองคอน ยกเลิกหนังสือลาออก คิดถี่ถ้วนแล้ว ทำงานที่ไหนก็ได้ รับตัดสินใจเร็วเกิน

นพ.สสจ.เมืองคอน ยกเลิกหนังสือ ‘ลาออก’ หลังคิดถี่ถ้วน ทำงานที่ไหนก็ได้ รับตัดสินใจเร็ว
จากกรณีกระทรวงสาธารณสุข โดยนายสมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 โยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 13 รายการ โดยลำดับที่ 12 คือ นายแพทย์สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ นพ.สสจ.ภูเก็ต ย้ายสลับกับ นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ภายหลังได้รับทราบคำสั่ง นายแพทย์ดุษฎี คงตระกูลทรัพย์ นพ.สสจ.นครศรีธรรมราช ยื่นหนังสือลาออกผ่านนายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 16 ตุลาคม 2568 จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากถึงการโยกย้ายสลับตำแหน่งถึงความไม่ชอบมาพากลในครั้งนี้
ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม มีรายงานข่าวว่า นพ.ดุษฎีได้ยกเลิกหนังสือยื่นลาออกในระบบแล้ว หลังจากได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง เนื่องจากเป็นการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป หลังได้รับคำสั่งย้ายที่ผ่านมา แต่เมื่อได้พิจารณาอีกครั้งและหารือกับผู้ใหญ่ที่กระทรวงคิดได้ว่าสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ ล้วนทำประโยชน์เพื่อประชาชนได้ทั้งหมด ดังนั้น ยังคงปฏิบัติงานราชการตามเดิม
ขณะที่ นพ.สุทธิพจน์ มีกำหนดการเดินทางมารับตำแหน่ง สสจ.นครศรึธรรมราช ในวันที่ 22 ตุลาคมี้
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเกิดเรื่องได้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมาก เนื่องจากการย้ายทั้ง นพ.สุทธิพจน์ และ นพ.ดุษฎี เป็นเพียงตัวอย่างการย้ายข้าราชการอย่างไม่ชอบธรรม ล้วนเกิดมาจากการเมืองแทบทั้งสิ้น เปลี่ยนขั้วการเมืองเมื่อไหร่ นพ.สสจ.ก็จะถูกย้ายออกจากพื้นที่ แต่ไม่ได้ย้ายตามวาระการทำงาน ทำให้ สสจ.แต่ละพื้นที่ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
ไม่เพียงแต่ นพ.สสจ.เท่านั้น แม้แต่ ขรก.ชั้นผู้น้อยก็ยังถูกกลั่นแกล้ง ยิ่งใกล้การเลือกตั้งจึงต้องให้ นพ.สสจ.ซึ่งเป็นคนของพรรคการเมืองมาลงในเขตพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากมีกำลังของ อสม.อยู่ในมือเป็นจำนวนมาก สำหรับ อสม.จังหวัดนครศรีธรรมราชมีจำนวน 28,000 คน ยังไม่รวมกับอาสาสมัครของแต่ละกระทรวงทบวงกรมเช่นกัน