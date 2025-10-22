เช็กแล้ว กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด M79 36 ลูก ที่บางกล่ำ เตรียมส่งไปแม่สอด ตร.เร่งคลี่คดี

คืบหน้า กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ที่บางกล่ำ ต้นทางมาจากยี่งอ เตรียมส่งไปแม่สอด ตร.เร่งคลี่คดี
จากกรณีพบวัตถุต้องสงสัย ลักษณะคล้ายลูกระเบิด M79 (ลูกระเบิดขนาด 40 มิลลิเมตร) จำนวน 36 ลูก บรรจุอยู่ภายในลังกระดาษสีน้ำตาล ภายในคลังสินค้าของบริษัทขนส่งเอกชนชื่อดัง ใน ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เบื้องต้น พ.ต.อ.พิชัย กิระวานิช รอง ผบก.ภ.จว.สงขลา พร้อมด้วย พ.ต.อ.สมปราช กรรณกานนท์ ผกก.สภ.บางกล่ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสอบแล้วนั้น
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 ตุลาคม ที่ สภ.บางกล่ำ เจ้าหน้าที่ระดับสูงเดินทางเข้าร่วมตรวจสอบและเร่งรัดคดี ประกอบด้วย พล.ต.ต.มารุต เรืองจินตนา ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 9 (ผบก.สส.ภ.9), พ.ต.อ.ธนวัต เส้งสุย ผู้กำกับการสืบสวน 3 พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภาค 9 และชุดสืบสวน 3, พ.ต.อ.สมปราช กรรณกานนท์ ผกก.สภ.บางกล่ำ, เจ้าหน้าที่สืบสวนจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9 โดยมีการดำเนินการเก็บลายนิ้วมือเพื่อหาดีเอ็นเอจากวัตถุพยาน
พล.ต.ต.มารุตเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นว่า วัตถุดังกล่าวเป็น “กระสุนเครื่องยิงลูกระเบิด M79” ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งเข้ามา เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้รายละเอียดทั้งหมดอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อระบุลักษณะและสถานะของวัตถุอย่างชัดเจน
ในทางการสืบสวนสอบสวน พล.ต.ต.มารุตระบุว่า ทราบข้อมูลว่ากระสุนลูกระเบิดชุดนี้มีต้นทางมาจาก อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส และมีปลายทางคือ อ.แม่สอด จ.ตาก ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการสืบสวนในรายละเอียดเพื่อคลี่คลายคดีต่อไป