กะเหรี่ยงอัด ทหารเมียนมาสร้างแก๊งคอล-สแกมเมอร์เอง ปราบเอง ไม่ต่างจากกัมพูชา

เผยทหารเมียนมา ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์และยิงทำลายสำนักงาน เป็นการกระทำไม่ต่างไปจากกัมพูชา
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม ผู้นำสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง (เคเอ็นยู) ด้านตรงข้าม จ.ตาก เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ ในพื้นที่เคเคปาร์ค อ.เมียวดี จ.เมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ตรงข้ามบ้านแม่กุใหม่ท่าซุง ต.แม่กุ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมองว่า ทหารเมียนมาสร้างเองและทำลายเอง มากกว่าที่จะแสดงความจริงใจในการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่มีอยู่ในเมียนมามานาน ไม่ต่างไปจากการสร้างภาพให้ชาวโลกเห็น ทั้งที่พื้นที่สแกมเมอร์ออนไลน์ในฝั่งเมียนมามีหลายแห่งในพื้นที่ของกองกำลังพิทักษ์ชายแดน หรือบีจีเอฟ ตรงข้าม อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด และกะเหรี่ยงพุทธเพื่อประชาธิปไตย หรือดีเคบีเอ ตรงข้าม อ.พบพระ ยังคงดำเนินกิจการอยู่
ส่วนระเบิดที่เกิดขึ้นในเคเคปาร์คนั้น เป็นฝีมือของทหารเมียนมาที่ต้องการทำลายสำนักงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อสร้างภาพว่าฝ่ายทหารเมียนมาได้ทำลายอย่างจริงจัง ซึ่งไม่ต่างไปจากกัมพูชา
รายงานข่าวแจ้งว่า ทหารเมียนมาจะเดินหน้าทำลายอาคารสำนักงานที่อยู่ในพื้นที่เคเคปาร์ค ก่อนจะมีการแถลงข่าว โดยนำสื่อมวลชนในเมียนมาจากส่วนกลางลงไปพื้นที่ ก่อนจะมีการประชุมสุดยอดอาเซียนที่ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 25-28 ตุลาคม