ทางหลวง จ่อแจ้งความเอาผิด กระบะซิ่งชนเสาป้ายบอกทางล้มขวางถนน จนท.เร่งเคลียร์พื้นที่
เมื่อเวลา 05.30 น. วันที่ 27 ตุลาคม ตำรวจ สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะยี่ห้อ อีซูซุ สีเทา พุ่งชนเสาป้ายจราจรบอกทางขนาดใหญ่ บนถนนกาญจนาภิเษกขาออก ก่อนถึงแยกบางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ประมาณ 1 กิโลเมตร ทำให้ป้ายบอกทางขนาดใหญ่ล้มลงมากีดขวางทุกช่องจราจรในเส้นทางหลัก รถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ ทำให้การจราจรติดขัดยาวหลายกิโลเมตร
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุด นายสิทธิชัย สารพรม หัวหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุพร้อมกับเตรียมนำรถเครนมายกรื้อถอนป้ายบอกทางออกจากผิวการจราจร โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเร่งระบายรถที่ติดสะสมจากเส้นทางหลักให้เบี่ยงออกถนนคู่ขนานแทน
นายสิทธิชัย สารพรม หัวหน้าหมวดทางหลวงบางบัวทอง กล่าวว่า ช่วงเช้ามืดของวันนี้ตนได้รับรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุมีรถกระบะยี่ห้ออีซูซุ สีเทา ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนรถ พุ่งชนเสาป้ายบอกทางก่อนถึงทางแยกบางกรวย-ไทรน้อย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ทำให้ป้ายบอกทางขนาดใหญ่ล้มลงมากีดขวางช่องทางจราจรบนถนนกาญจนาภิเษกขาออกทุกช่องจราจร ในช่องทางหลัก ทำให้การจราจรในบริเวณดังกล่าวเกิดรถติดสะสม
นายสิทธิชัย กล่าวต่อว่า ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเข้าอำนวยความสะดวกปิดเส้นทางหลักที่มีป้ายบอกทางล้มขวางอยู่ ให้ไปใช้เส้นทางเบี่ยงคู่ขนานแทน โดยหมวดทางหลวงบางบัวทองได้ประสานเตรียมนำรถเครนมารื้อป้ายจราจรขนาดใหญ่ออกเพื่อเปิดเส้นทางจราจรให้เป็นปกติ โดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และจะเข้าแจ้งความเอาผิดกับคนขับรถกระบะคันดังกล่าวที่ทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายต่อไป