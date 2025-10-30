ญาติ ติดใจสาวไทยตกตึกปอยเปตดับสลด จนท.ประสานกัมพูชา รอรับร่างผู้เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ น.ส กนกวรรณ อายุ 27 ปี ชาว จ.ขอนแก่น ได้พลัดตกจากชั้น 3 ของอาคาร Attwood Import Export ในเมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นด้านล่าง เหตุเกิดเมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าล่าสุดว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า ในคืนก่อนพลัดตกลงมาจากอาคาร ผู้ตายเดินวนเวียนอยู่ภายในตึกที่เกิดเหตุ ลักษณะคล้ายมีความเครียด หรือ วิตกกังวล ก่อนที่พลัดตกลงมาจากอาคาร
จากการตรวจสอบของอาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน IMFทราบว่ามี เจ้าหน้าที่ศุลกากรของกัมพูชา เป็นเจ้าของ และปล่อยให้เจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจเช่า ทำสำนักงาน แต่ห้องที่ผู้เสียชีวิตตกลงมา เป็นห้องที่ทำธุรกิจเทรดหุ้น และ ค้าทองคำ ของชาวจีน ไม่มีป้ายโฆษณาชื่อของบริษัทและธุรกิจที่ทำ
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกก ว่า ผลการสอบสวนเหตุการณ์เสียชีวิตครั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่า เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเทรดหุ้น และทองคำของชาวจีน ที่ผู้ตายเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ เพราะทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบแต่เพียงสาเหตุของการเสียชีวิตว่า อวัยวะได้รับการกระแทก อย่างแรงเท่านั้น
ล่าสุด เมื่อช่วงเช้า ของวันนี้ 30 ตุลาคม บริเวณหน้าด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยอรัญประเทศ ได้เตรียมการรับศพผู้เสียชีวิต เนื่องจากทางญาติของผู้เสียชีวิตได้มอบอำนาจให้กู้ภัยอรัญประเทศเป็นผู้ดำเนินการประสานรับศพออกมาจากฝั่งกัมพูชา
โดยหลังจากนี้จะมีการหารือกับทางญาติอีกครั้งว่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในบ้านเกิด หรือดำเนินการในรูปแบบใดต่อไป
สำหรับรายละเอียด ของผู้เสียชีวิต คุณเบิร์ด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน IMF ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า เคยทำงานเป็นพีอาร์ในปอยเปต และไม่ได้กลับมาฝั่งไทยแม้ภายหลังด่านจะปิดไปแล้ว ต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิต เพิ่งสูญเสียแฟนไปเมื่อประมาณ 3–4 เดือนก่อน คาดว่าอาจมีภาวะเศร้าสะสมจนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเทรดหุ้นและเงินจำนวน 18 ล้านบาทนั้น พี่เบิร์ดยืนยันว่า จากข้อมูลล่าสุด ผู้ตายไม่ได้มีส่วนร่วมกับขบวนการดังกล่าวโดยตรง เพียงแต่เคยยืมเงินจากกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายนี้ในลักษณะ “ให้โดยเสน่หา”
ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น ขณะนี้ทางญาติยังติดใจบางประเด็นอยู่ แต่ยังไม่ดำเนินการใดๆในตอนนี้ จะรอให้จัดการเรื่องศพให้เรียบร้อยเสียก่อน