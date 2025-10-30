ภูมิภาค

ญาติ ติดใจสาวไทยตกตึกปอยเปตดับสลด จนท.ประสานกัมพูชา รอรับร่างผู้เสียชีวิต 

จากเหตุการณ์ น.ส กนกวรรณ อายุ 27 ปี ชาว จ.ขอนแก่น ได้พลัดตกจากชั้น 3 ของอาคาร Attwood Import Export ในเมืองปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา นอนเสียชีวิตอยู่บนพื้นด้านล่าง เหตุเกิดเมื่อเวลา 9.00 น.วันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา

อ่านข่าวสาวไทยวัย 26 ตกตึกปอยเปตดับปริศนา สงสัยถูกฆาตกรรมอำพราง พบเอี่ยวเทรดหุ้น 18 ล้าน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าล่าสุดว่า จากการสอบสวนเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่า ในคืนก่อนพลัดตกลงมาจากอาคาร ผู้ตายเดินวนเวียนอยู่ภายในตึกที่เกิดเหตุ ลักษณะคล้ายมีความเครียด หรือ วิตกกังวล ก่อนที่พลัดตกลงมาจากอาคาร

จากการตรวจสอบของอาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน IMFทราบว่ามี เจ้าหน้าที่ศุลกากรของกัมพูชา เป็นเจ้าของ และปล่อยให้เจ้าของธุรกิจหลายธุรกิจเช่า ทำสำนักงาน แต่ห้องที่ผู้เสียชีวิตตกลงมา เป็นห้องที่ทำธุรกิจเทรดหุ้น และ ค้าทองคำ ของชาวจีน ไม่มีป้ายโฆษณาชื่อของบริษัทและธุรกิจที่ทำ

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกก ว่า ผลการสอบสวนเหตุการณ์เสียชีวิตครั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่า เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเทรดหุ้น และทองคำของชาวจีน ที่ผู้ตายเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่ เพราะทางเจ้าหน้าที่แจ้งให้ทราบแต่เพียงสาเหตุของการเสียชีวิตว่า อวัยวะได้รับการกระแทก อย่างแรงเท่านั้น

ล่าสุด เมื่อช่วงเช้า ของวันนี้ 30 ตุลาคม บริเวณหน้าด่านพรมแดนคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยอรัญประเทศ ได้เตรียมการรับศพผู้เสียชีวิต เนื่องจากทางญาติของผู้เสียชีวิตได้มอบอำนาจให้กู้ภัยอรัญประเทศเป็นผู้ดำเนินการประสานรับศพออกมาจากฝั่งกัมพูชา

โดยหลังจากนี้จะมีการหารือกับทางญาติอีกครั้งว่าจะนำร่างผู้เสียชีวิตกลับไปบำเพ็ญกุศลที่วัดในบ้านเกิด หรือดำเนินการในรูปแบบใดต่อไป

สำหรับรายละเอียด ของผู้เสียชีวิต คุณเบิร์ด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครศูนย์ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน IMF ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่า เคยทำงานเป็นพีอาร์ในปอยเปต และไม่ได้กลับมาฝั่งไทยแม้ภายหลังด่านจะปิดไปแล้ว ต่อมาทราบว่าผู้เสียชีวิต เพิ่งสูญเสียแฟนไปเมื่อประมาณ 3–4 เดือนก่อน คาดว่าอาจมีภาวะเศร้าสะสมจนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ

ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเทรดหุ้นและเงินจำนวน 18 ล้านบาทนั้น พี่เบิร์ดยืนยันว่า จากข้อมูลล่าสุด ผู้ตายไม่ได้มีส่วนร่วมกับขบวนการดังกล่าวโดยตรง เพียงแต่เคยยืมเงินจากกลุ่มบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายนี้ในลักษณะ “ให้โดยเสน่หา”

ส่วนสาเหตุการเสียชีวิตนั้น ขณะนี้ทางญาติยังติดใจบางประเด็นอยู่ แต่ยังไม่ดำเนินการใดๆในตอนนี้ จะรอให้จัดการเรื่องศพให้เรียบร้อยเสียก่อน

 