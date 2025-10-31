เปิดความเสียหาย คนร้ายบอมบ์ป้อมตำรวจ จนท.เร่งรวบรวมหลักฐาน ตามล่าคนร้าย
ภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดเผยให้เห็นขณะรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดของคนร้ายได้ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง แรงระเบิดทำให้ป้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจยุทธศาสตร์ปาลัส ทำให้อาคารของป้อมตำรวจได้รับความเสียหายอย่างหนัก ซึ่งแรงระเบิดแรงระเบิดทำให้อาคารป้อมได้รับความเสียหาย นอกจากนี้แรงระเบิดยังทำให้อาคารบ้านเรือน ร้านค้า และรถยนต์ของประชาชนที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนั้น
อ่านข่าว – บอมบ์ ป้อมตำรวจ แรงระเบิด ทำอาคาร บ้านเรือน ร้านค้า รถยนต์ ชาวบ้านได้รับความเสียหายหนัก
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความเสียหายจากเหตุการณ์เมื่อคืน พบเศษซากรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดของคนร้ายกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ แรงระเบิดทำให้รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ซึ่งจอดอยู่ที่โรงรถได้รับความเสียหายจำนวน 4 คัน สภาพถูกสะเก็ดระเบิดทำให้กระจกรถ และด้านข้างรถได้รับความเสียหาย นอกจากนี้แรงระเบิดยังทำให้ หลังคา กระจก รวมถึงตัวอาคารของป้อมตำรวจเสียหายเป็นวงกว้าง จากการตรวจสอบโดยรอบยังพบว่ามีบ้านเรือน ร้านค้า รวมถึงรถยนต์ของชาวบ้านซึ่งอยู่บริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุได้รับความเสียหายหลายหลัง
โดยช่วงเช้าชาวบ้านได้ออกมาสำรวจบ้านของตนเองว่ามีความเสียหายจุดใดบ้าง ในขณะที่บรรยากาศตลาดปาลัส ซึ่งเป็นตลาดที่มีผู้คน รวมถึงมีร้านค้าจำนวนมาก กลับเงียบเหงา เพราะยังคงตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่ เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด และชุดพิสูจน์หลักฐาน เข้ามาเก็บหลักฐานหาตัวเชื่อมโยงคนร้ายต่อไป
จากการสืบสวนทราบว่า การก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายในครั้งนี้ คาดว่าคนร้ายไม่ต่ำกว่า 2 คน โดยแบ่งกำลังกันก่อเหตุ โดยคนร้ายคนแรก ทำหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์ประกอบระเบิดนำไปจอดไว้ที่ข้างป้อมตำรวจ ก่อนที่คนร้ายอีกคนจะขับรถจักรยานยนต์มารับตัวไป ก่อนจะหลบหนีไปทางถนนชลประทาน โ
ดยในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ประจำป้อมจำนวน 7 นาย เมื่อคนร้ายออกจากจุดวางระเบิดได้ไม่นาน คนร้ายก็กดฉนวนระเบิดทันที ทำให้เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่น เจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจำป้อมต่างเข้าที่กำบังพร้อมใช้อาวุธปืนยิงขึ้นฟ้า เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มคนร้ายเข้ามาจู่โจมซ้ำ ได้ หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งยังผู้บังคับบัญชานำกำลังเข้าช่วยเหลือทันที แรงระเบิดทำให้ได้รับความเสียหายดังกล่าว โชคดีไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ความคืบหน้าทางคดีขณะนี้ทางด้าน พต.อ.ต่อลาภ เล็งฮะ ผกก.สภ.มายอ จ.ปัตตานี ได้มีคำสั่งให้ทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทั้ง พยานบุคคลรวมถึง พยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเพื่อเร่งติดตามตัวคนร้ายอย่างทันที
เนื่องจากการก่อเหตุในครั้งนี้สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจหลักของอำเภอมายอ ในช่วงเกิดเหตุมีประชาชนจำนวนมากใช้รถใช้ถนนอยู่ในขณะนั้น
โดยคนร้ายคาดว่าเป็นกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่ ที่เคยก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง โดยการก่อเหตุเพื่อหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ฝนถล่มนานหลายวัน ทำดินสไลด์ อาคารพังเสียหาย เทศบาลเมืองป่าตองสั่งระงับก่อสร้างทันที
- แม่ฮ่องสอน มอบบัตรประชาชน บัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน 60 ราย แก้ปัญหาบุคคลไร้สัญชาติ
- บุกจับคาราโอเกะเถื่อนป่าแดด พบเด็ก 15-17 ปีบริการ เข้าข่ายค้ามนุษย์
- ระทึก! บัสรับส่งพนักงานชนท้าย 10 ล้อ บาดเจ็บระนาว15ราย เร่งช่วยเหลือนำส่งรพ.