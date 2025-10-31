คฝ. เจรจา วีระ ถอนกำลังกลับภูมิลำเนาทันที ลั่น 17 พ.ย. มาติดตามปักหลักเขตแดนที่ 42–43
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า “สวท.สระแก้ว” โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า วันที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน พร้อมมวลชนราว 150 คน เดินฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) และทหารจากหน่วยเฉพาะกิจที่ 12 (ฉก.12) บริเวณจุดตรวจ 40 ถนนศรีเพ็ญ ทางเข้าศูนย์อพยพบ้านหนองจานเดิม จังหวัดสระแก้ว
ก่อนเกิดเหตุ นายวีระมีกำหนดจะนำรถแม็คโครและรถไถทางการเกษตรจำนวน 5 คัน เข้าพื้นที่ศูนย์อพยพบ้านหนองจานเดิม ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 64 ไร่ แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากกุญแจสตาร์ทรถทั้งหมดสูญหายไป อย่างไรก็ตาม กลุ่มมวลชนสามารถฝ่าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่เข้าไปได้สำเร็จ โดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนติดตามเข้าไปภายในพื้นที่เพื่อรายงานสถานการณ์
หลังจากเข้าไปในพื้นที่บ้านหนองจานเก่า ประมาณ 20 นาที ชุดคฝ.ได้เชิญนายวีระ ไปเจรจากันที่ สภ.โคกสูง โดยใช้เวลาเจรจาประมาณ 20 นาที จากนั้นนายวีระ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า การเจรจากันครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารได้ชี้แจงหลักการทำงานในพื้นที่ 64 ไร่ ว่ามีการดำเนินการมาโดยตลอด แต่ไม่ได้แจ้งให้นายวีระทราบ หลังจากที่นายวีระทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้ว พอใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และจะนำมวลชนกลับภูมิลำเนาทันที แต่จะติดตามการปักหลักเขตสมมติของทั้งสองประเทศในพื้นที่หลักเขต 42-47 ภายใน 17 พ.ย. นี้ อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ได้มีการตกลงกันว่าจะจัดตั้งตัวแทนติดตามความคืบหน้าในการปักหลักเขตสมมติในครั้งนี้ด้วย