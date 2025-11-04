ที่แท้ รอง สวป. ขับกระบะเฉี่ยวเก๋งครูสาว รับกินยาเกาต์แล้วเบลอ ขอโทษที่ขับกลับบ้านไปตั้งหลัก

คืบหน้าตำรวจขับกระบะเฉี่ยวเก๋งครูสาว เผยไม่ว่าจะอาชีพไหนทำผิดก็ต้องรับผิด รู้ตัวแล้ว เตรียมไกล่เกลี่ย เจ้าตัวพบ จนท.แล้ว รับกินยาเกาต์แล้วเบลอ ตกใจ ขอโทษที่ขับกลับบ้านไปตั้งหลัก
จากกรณีครูจุ๋ม อายุ 47 ปี ชาว อ.หนองหาน จ.อุดรธานี คุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งใน อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวว่ามีรถกระบะขับมาเฉี่ยวชนกับรถเก๋งของตัวเอง แล้วคู่กรณีขับหลบหนี เมื่อขับตามไปจนทันกัน และลงมาเจรจาไกล่เกลี่ยปรากฏว่าคู่กรณีเป็นตำรวจ อ้างว่าอยู่ สภ.หนองหาน แต่งกายครึ่งท่อน พกปืนเหน็บเอวลงมาด้วย ระหว่างพูดคุยและกำลังโทรเรียกประกันภัยรถยนต์มาที่เกิดเหตุ ตำรวจนายดังกล่าวได้ขับรถกระบะหลบหนีไป เหตุเกิดช่วงค่ำของวันที่ 31 ตุลาคม ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ มีชัย ผกก.สภ.หนองหาน เปิดเผยทางโทรศัพท์ว่า จากการตรวจสอบผู้ขับขี่รถกระบะในคลิปเหตุการณ์เป็นตำรวจจริง แต่ไม่ได้สังกัด สภ.หนองหาน เป็นตำรวจยศ ร.ต.ท. เป็นรอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี อายุ 55 ปี ซึ่งจะได้เชิญตัวตำรวจนายนี้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน และจะเชิญผู้เสียหายมาที่โรงพักทำการไกล่เกลี่ยกันอีกครั้ง ซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ว่า ตำรวจนายนี้มีอาการมึนเมาสุราตามที่ผู้เสียหายกล่าวอ้างหรือไม่ จะต้องทำการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง และจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ต่อมาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังโรงเรียนที่ครูจุ๋มสอนอยู่ เพื่อสอบถามเหตุการณ์อีกครั้ง และพาไปชี้รถเก๋งคันที่ประสบอุบัติเหตุ พบว่ายังไม่ได้ล้างและซ่อมแซมความเสียหาย เนื่องจากอยู่ระหว่างการดำเนินการของบริษัทประกันภัย
ครูจุ๋มให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า วันเกิดเหตุไปทำธุระที่ จ.มหาสารคาม เดินทางกลับผ่าน จ.ขอนแก่น เลี้ยวผ่านทางลัดมาที่ อ.กุมภวาปี เพื่อกลับบ้านในตัว อ.หนองหาน เหตุการณ์ทุกอย่างเป็นไปตามคลิปจากกล้องหน้ารถ หลังเกิดเหตุได้ขับตามรถกระบะมา จนถึงบริเวณที่ปรากฏตามคลิป คนขับก็เดินลงมา เมื่อเห็นว่าเป็นตำรวจเราก็เดินลงมาพูดคุยด้วย แต่สักพักเขาก็ขับหลบหนีไป เบอร์โทรก็ไม่ทิ้งไว้ให้ เขามีอาการเดินเซตามคลิป ได้กลิ่นแอลกอฮอล์นิดหน่อย
“ช่วงเช้าวันนี้ตำรวจโทรมา บอกว่าจะเชิญตำรวจคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยกัน ในเวลา 14.00 น. วันนี้ ที่ สภ.หนองหาน เรื่องที่เกิดขึ้นเราเองไม่ได้กังวลเรื่องค่าซ่อมรถ แต่เป็นเรื่องของความรู้สึก ไม่ว่าจะเป็นตำรวจ เป็นครู หรือจะทำอาชีพไหนก็เป็นคน ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่ควรที่จะหลบหนีไปแบบนี้ ไม่ได้โทษว่าตำรวจทำผิดแล้วจะผิดมากกว่าประชาชน แต่ถ้าทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิด” ครูจุ๋มระบุ
ต่อมาเวลา 11.30 น. ที่ สภ.หนองหาน พ.ต.ท.สำเนียง ศรีพรหม สว.(สอบสวน) สภ.หนองหาน เชิญ ร.ต.ท.มนูญ อายุ 55 ปี รอง สวป.สภ.เมืองอุดรธานี มาให้ปากคำกรณีเป็นผู้ขับขี่รถกระบะ อีซูซุ ดีแมคซ์ สีดำ ทะเบียนขอนแก่น เฉี่ยวชนรถเก๋งฮอนด้า ซิตี้ ทะเบียนอุดรธานี ของครูจุ๋ม
ร.ต.ท.มนูญเปิดเผยว่า วันเกิดเหตุตนไม่รู้เรื่องเลย ตอนที่มีการเฉี่ยวชน แต่พอคู่กรณีตามมาและพูดคุยถึงทราบว่าเกิดเหตุขึ้น ที่มีอาการเหมือนเดินเซ ตนไม่ได้เมา วันนั้นกินยาโรคเกาต์ ทำให้มีอาการเบลอ แต่ด้วยความตกใจจึงกลับบ้านไปตั้งหลักก่อน ยอมรับว่าทำไม่ถูกต้องและขอรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น ขอโทษคู่กรณี ขอโทษสังคมด้วยที่ทำให้เกิดเรื่องไม่ดีขึ้น แต่ก็ไม่อยากให้สังคมเข้าใจผิด ไม่ได้เมาจริงๆ และจะรับผิดชอบค่าเสียหายทุกอย่าง
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย ส่วนเรื่องทะเบียนรถกระบะของ ร.ต.ท.มนูญ จากการตรวจสอบพบว่าเป็นทะเบียนสวม เนื่องจากอ้างว่าอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ช่วยสืบสวนทางคดี จึงต้องสวมทะเบียนรถคันนี้