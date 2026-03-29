สุดหดหู่ ญาติตั้งศพ 4 หนูน้อยจมน้ำเสียชีวิต รวมกันที่วัด เผยหนึ่งในนั้น พับผ้าเตรียมไปหาแม่ที่ทำงานต่างจังหวัด
วันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ด.ญ.กัญญาณัฐ อายุ 11 ปี, ด.ญ.สุกัญญา อายุ 10 ปี, ด.ช.ธนทัต อายุ 7 ปี และ ด.ญ.นุชจรีย์ อายุ 10 ปี ที่จมน้ำเสียชีวิตพร้อมกัน ระหว่างไปกับตายายไปดับไฟลามทุ่ง เหตุเกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมานั้น
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เหตุดังกล่าวสร้างความเศร้าสลดใจให้กับครอบครัวเด็กและชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก โดยนำ 4 คนไปไว้วัดเดียวกัน ที่วัดชนะตาราม ชำนิ (วัดชำนิ) อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ โดยเด็กทั้งหมดเดินตามตายายไปดับไฟลามทุ่ง แล้วเผลอไปเล่นน้ำโดยไม่ได้ตั้งใจ
ความคืบหน้าล่าสุดญาติได้นำร่างเด็กทั้งหมดไปไว้ที่วัดชำนิ อ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ บรรยากาศทั่วไปยังเต็มไปด้วยความโศกเศร้า โดยเฉพาะตายายเด็กที่รอการกลับมาของพ่อแม่ที่ไปทำงานต่างจังหวัด
ซึ่งหนึ่งในเด็กที่เสียชีวิตได้เก็บเสื้อผ้าเตรียมจะเดินทางไปหาแม่ที่ทำงานอยู่จังหวัดระยอง แต่ต้องมาเสียชีวิตก่อนที่จะเดินทางไปเพียง 1 วัน อย่างไรก็ตาม ร่างเด็กทั้งหมดน่าจะฌาปนกิจพร้อมกัน โดยยังไม่กำหนดเวลาที่แน่ชัด