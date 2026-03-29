รดน้ำศพเศร้า หนุ่มถูกยิงดับบน M6 พ่อผู้ตายไม่คิดอาฆาต ใครทำอะไรได้ผลอย่างนั้น

รดน้ำศพสุดเศร้า ญาติ-เพื่อนอาลัย หนุ่มถูกยิงดับปริศนา บนมอเตอร์เวย์ M6
จากกรณีพบร่างนายศุภกร หรือกอล์ฟ อายุ 30 ปี ชาว อ.เมือง จ.นครราชสีมา ถูกยิงด้วยอาวุธปืนบริเวณด้านหลังและสะโพกหลายแห่ง เสียชีวิตบริเวณถนนมอเตอร์เวย์ M6 ขาเข้านครราชสีมา ช่วงกิโลเมตรที่ 172 ต.โนนค่า อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ช่วงค่ำของวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 29 มีนาคม ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ ต.ตลาด อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา พบญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนำร่างนายศุภกรมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกตลาด ต.ตลาด อ.เมือง นครราชสีมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
นายชินโชติ อายุ 59 ปี พ่อของผู้เสียชีวิต เปิดเผยว่า เสียใจจนพูดอะไรไม่ออกที่ต้องเสียลูกชายไปในเหตุการณ์นี้ โดยรวมลูกเป็นคนดี มีเพื่อนฝูงเยอะ ไม่ดื้อ ลูกชายทำงานในพื้นที่ จ.สระบุรี ประมาณปีกว่าๆ ปกติจะกลับบ้านทุกเย็นวันเสาร์และจะกลับไปทำงานในวันอาทิตย์ สำหรับเรื่องของคดีก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกระบวนการ ใครทำอะไรก็ได้ผลอย่างนั้น ไม่อยากคิดอาฆาต อย่างไรก็ตาม ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้การช่วยเหลือ
น.ส.ธีรดาภรณ์ อายุ 61 ปี ป้าผู้ตาย เผยว่า ผู้เสียชีวิตเป็นคนดี เป็นที่รักของคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านในชุมชน ไม่น่ามาจบชีวิตแบบนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามจับกุมคนก่อเหตุมาดำเนินคดี เชื่อมั่นว่าตำรวจโคราชสามารถจับกุมได้โดยเร็ว
ด้านนายโก้ อายุ 30 ปี เพื่อนสมัยเรียนมัธยมของผู้ตาย เล่าว่า เพื่อนเป็นคนอัธยาศัยดี นิสัยร่าเริง เข้ากับคนง่าย หลังจากเรียนจบก็แยกย้ายกันทำมาหากิน แต่เพื่อนทุกคนยังจดจำนิสัยที่ดีของกอล์ฟได้เสมอ การจากไปในลักษณะที่ถูกปองร้ายเช่นนี้สร้างความตกใจให้แก่กลุ่มเพื่อนเป็นอย่างมาก ไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น เนื่องจากผู้ตายไม่เคยมีประวัติไปขัดแย้งหรือมีศัตรูกับใครที่ไหน จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งคลี่คลายคดีและจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว