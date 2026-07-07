สพฐ.อนุมัติงบสร้างอาคารน็อกดาวน์ หลังร.ร.ทุบอาคารขาย จนน.ร.เรียนกลางล้งมะม่วง ล่าสุดย้ายไปเรียนในวัดแล้ว
จากกรณีที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกหิน ตำบลทับไทร อำเภอสาเหล็ก จังหวัดพิจิตร 4 หมู่บ้าน กว่า 41 คนไร้อาคารเรียน ครูต้องให้นักเรียนไปเรียนภายในล้งมะม่วงของเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงที่อยู่หน้าโรงเรียน หลังจากอาคารเรียนเก่าทรุดโทรม สร้างมานาน 50 กว่าปี ถูก รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ประมูลขายและงบประมาณในการก่อสร้างใหม่ยังไม่มีมานั้น
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เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) พิจิตร เขต 1 เปิดเผยว่า หลังจาก ที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านตลุกหิน ตำบลทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ ป.1-ป.6 จำนวน 41 คน ไม่มีอาคารเรียนต้องไปอาศัยล้งมะม่วง ของเกษตรกร ผู้ปลูกมะม่วงบริเวณหน้าโรงเรียน เรียนชั่วคราว เนื่องจากอาคารเรียน 4 แห่ง สร้างมากว่า 50 ปี ถูก ผู้บริหาร ประมูลขายในราคาถูก 4 หมื่นบาท จนเป็นที่กังขาของชาวบ้านอย่างมาก
นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ล่าสุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา (ศธ.) ได้อนุมัติงบประมาณ เพื่อสร้างที่เรียนอาคารน็อกดาวน์ชั่วคราว ให้กับเด็กนักเรียนบ้านตลุกหินแล้ว จำนวน 5 กว่าแสนบาท อยู่ระหว่างที่วิศวกร ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ดำเนินการออกแบบอาคารน็อกดาวน์ เมื่อออกแบบเสร็จก็จะส่งแบบส่งงบประมาณ ให้ทางโรงเรียนก่อสร้างตามที่ สพฐ.กำหนด ซึ่งยังไม่รู้จะเสร็จเมื่อไหร่ แต่ขณะนี้ เราได้ย้ายนักเรียนที่เรียนที่ล้งมะม่วงไปเรียนที่วัดตลุกหินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อสร้างอาคารน็อกดาวน์เสร็จ ก็จะนำเด็กกับไปเรียนที่เดิม
นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า ส่วนที่ผู้อำนวยการโรงเรียน ประมูลขายอาคารเรียน 4 ห้องไปแล้วนั้น ทางรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ก็ยังยืนยันว่า ประมูลขายไปในราคาอยู่ที่ 4 หมื่นบาท ส่งเป็นรายได้แผ่นดินไปแล้วหลังจากประมูลขาย และไม่รู้ที่มาของคนบริจาคเงิน มาให้กับทางโรงเรียน 9 หมื่นบาท ซึ่งเงินดังกล่าวยังอยู่ครบ เพราะอยู่ในบัญชีสถานศึกษา เวลาจะเอาออกไปทำอะไรต้องผ่านคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน
นายวิวัฒน์ กล่าวอีกว่า หลังจากที่ ผู้อำนวยการ มายื่นหนังสือเพื่อไม่รักษาการโรงเรียนแล้ว ซึ่งเรื่องนี้คงต้องรอการพิจารณาผู้อำนวยการโรงเรียนที่มีความเหมาะสมที่จะมารับช่วงต่อ แต่ในส่วนที่ มีนักการเมือง หรือบุคคลที่เข้าไปดูโรงเรียน ตอนนี้ทางโรงเรียนยังไม่มีใครบริจาคเงินแต่อย่างใดมากับทาง สพป.พิจิตร เขต1 ส่วนที่เขาจะบริจาคให้กับท้องถิ่นโดยตรงนั้น ตนไม่ทราบ