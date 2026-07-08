เปิดสาเหตุ แอมโมเนีย รั่วไหลจากถังเก็บ โรงงานน้ำแข็งสุพรรณ กระทบปชช.กว่า 36 ราย
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม มีรายงานว่าที่โรงงานน้ำแข็งแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ได้เกิดเหตุมีแอมโมเนียรั่วไหล โดยโรงงานดังกล่าวได้อยู่ใกล้โรงเรียนและชุมชน ล่าสุด เจ้าหน้าที่ได้เร่งอพยพนักเรียนและประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเรียบร้อยแล้ว และได้รับรายงานเบื้องต้น มีผู้ได้รับผลกระทบเข้ารับการตรวจอาการที่โรงพยาบาล จำนวนกว่า 36 ราย
เบื้องต้นที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช นายเทิดศักดิ์ จารุจารีต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่ และรายงานผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล จำนวน 36 คน (อาการไม่รุนแรง) มีอาการ แสบตา แสบจมูก และแน่นหน้าอก โดยมี ครู 2 ราย, เจ้าหน้าที่ สสอ.เดิมบางนางบวช จำนวน 1 ราย, นักเรียน จำนวน 10 ราย, พนักงานโรงงาน จำนวน 10 ราย, ประชาชนทั่วไป จำนวน 3 ราย, เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ภัย จำนวน 3 ราย, เจ้าหน้าที่เทศบาลเขาพระ จำนวน 6 ราย
และทางจังหวัดได้สั่งให้มีการอพยพเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง 2 แห่ง คือ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (ท่าช้าง) ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโรงงานประมาณ 300 เมตร (จำนวน 1,000 คน) และโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ห่างจากโรงงานประมาณ 1,000 เมตร (จำนวน 2,000 คน) ไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ให้กลับบ้าน และขณะนี้สามารถปิดวาล์วอุดรอยรั่ว สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติแล้ว
ต่อมา นายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี, เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี, นายอำเภอเดิมบางนางบวช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงน้ำแข็งดังกล่าวที่เกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหล พร้อมตรวจวัดค่าความเข้มข้นของสารแอมโมเนียที่รั่วไหลออกมา
โดยเบื้องต้น จากการสอบถาม เจ้าของโรงงานน้ำแข็ง ทราบว่า สาเหตุของการรั่วไหล คาดว่าจะเกิดจากท่อส่งสารแอมโมเนียเกิดการชำรุด ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมเปลี่ยนท่อในจุดดังกล่าว แต่เกิดการรั่วไหลขึ้นก่อนที่จะดำเนินการซ่อมแซม
ซึ่งทางเจ้าของโรงงานยืนยันว่า ไม่ได้ละเลยมาตรการด้านความปลอดภัย โดยมีการตรวจสอบระบบวาล์วและท่อส่งสารแอมโมเนียเป็นประจำ ส่วนท่อในจุดอื่นๆ ได้ติดตั้งอุปกรณ์นิรภัย (Safety Device) เพื่อป้องกันการรั่วไหลของสารแอมโมเนีย หากเกิดเหตุผิดปกติ ระบบจะช่วยลดความเสี่ยงและจำกัดการรั่วไหลได้
ขณะที่เจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษ ได้นำเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศเข้าตรวจสอบบริเวณโรงงานและพื้นที่โดยรอบ เพื่อประเมินความเข้มข้นของสารแอมโมเนียในอากาศ ว่าอยู่ในระดับที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนหรือไม่ โดยผลการตรวจวัดจะถูกนำมาประกอบการประเมินความปลอดภัย และกำหนดมาตรการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไป
ด้าน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดเผยว่า กรณีที่มีสารเคมีรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ตนได้รับทราบสถานการณ์เหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคภูมิใจไทย ขณะเดียวกันก็ได้รับรายงานจาก นายพรยศ กลั่นกรอง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายวิชญพรรณ พลอยทับทิม อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ระบุว่า
เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บริษัทตั้งอยู่ที่ ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ซึ่งประกอบ กิจการโรงงานทำน้ำแข็งก้อนเล็ก โดยเกิดเหตุแอมโมเนียในระบบทำความเย็นรั่วไหลจากถังเก็บแอมโมเนียของเครื่องผลิตน้ำแข็งขนาด 120 ตัน ในระหว่างการซ่อมบำรุงวาล์ว (แบบมือกด) ซึ่งมีผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล จำนวน 36 คน (อาการไม่รุนแรง) และทางจังหวัดได้สั่งให้มีการอพยพเด็กนักเรียนจากโรงเรียนใกล้เคียง 2 แห่ง ไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว และขณะนี้สามารถปิดวาวล์อุดรอยรั่ว สถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ
ส่วนสาเหตุของการเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริง หากพบความผิดจากการประกอบกิจการ ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะได้พิจารณาดำเนินการออกคำสั่งให้โรงงานหยุดประกอบกิจการ ตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงานต่อไป
ทั้งนี้ ได้สั่งกำชับไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด และหากพบความผิดก็ให้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเร่งสำรวจความปลอดภัยโรงงานน้ำแข็งแห่งอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ที่มีอยู่ประมาณ 28 โรงงาน และได้กำชับให้มีการแจ้งเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวัง เฝ้าระวัง พร้อมกับดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงานทำน้ำแข็งทุกแห่งให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดเหตุซ้ำในอนาคต