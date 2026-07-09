เปิดใจ ‘เนเน่ รอยัล’ สาวน้อยจากภูเก็ตวัย 16 จากเด็กผู้หลงใหลในเสียงเพลง สู่เวทีระดับโลก

เปิดใจ ‘เนเน่ รอยัล’ สาวน้อยจากภูเก็ตวัย 16 จากเด็กผู้หลงใหลในเสียงเพลง สู่การคว้า 4 ผ่านใน America’s Got Talent จนกลายเป็นไวรัลข้ามคืน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ไปทั่วโลกออนไลน์ หลัง “เนเน่ รอยัล” หรือ นางสาวรัตติการต์ อำลอย สาวน้อยมหัศจรรย์วัย 16 ปี จากจังหวัดภูเก็ต สร้างปรากฏการณ์เขย่าเวทีประกวดความสามารถระดับโลก America’s Got Talent ซีซั่น 21 ทางช่อง NBC สหรัฐอเมริกา (อ่านข่าว เนเน่ สาวน้อยภูเก็ต จากร้องเพลงเปิดหมวก สู่ไวรัล กระหึ่ม America’s Got Talent คว้า 4 โหวตผ่านฉลุย)
ด้วยการโชว์พลังเสียงและการลีดกีตาร์สุดดุดันในบทเพลงร็อกระดับตำนาน “Zombie” ของวง The Cranberries จนสามารถคว้าคะแนนโหวต “Yes” จากกรรมการทั้ง 4 คน ผ่านเข้ารอบต่อไปได้อย่างสมศักดิ์ศรี พร้อมรับคำชมท่วมท้นว่าเป็น “ร็อกสตาร์ตัวจริง” ส่งผลให้ยอดผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มพุ่งทะยานทะลุ 3 ล้านคนภายในชั่วข้ามคืน
ล่าสุด น้องเนเน่ และ นายณรงค์ อำลอย อายุ 57 ปี ผู้เป็นบิดา เปิดใจถึงเส้นทางชีวิตจากเด็กสาวสู้ชีวิตสู่เวทีระดับโลก
เนเน่ เปิดเผยว่า ครอบครัวของเธอเป็นเพียงคนธรรมดา พ่อและแม่ทำงานโรงแรมในภูเก็ต ไม่ได้ร่ำรวย แต่เธอมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่อยากจะยืนบนเวที America’s Got Talent มาตั้งแต่เด็ก เพราะต้องการก้าวสู่การเป็นศิลปินระดับสากล
“ตอนที่รายการติดต่อให้ออดิชัน ครอบครัวต้องคิดหนักเพราะค่าใช้จ่ายไปอเมริกาค่อนข้างสูง แต่ทุกคนก็เลือกที่จะสู้เพื่อความฝัน หนูซ้อมหนักทุกวันเป็นเวลาหลายเดือน พอไปอยู่บนเวทีจริงตื่นเต้นมาก แต่ก็บอกตัวเองให้ใส่เต็มที่ ผลลัพธ์ที่ได้คือจุดที่หนูภูมิใจที่สุด โดยเฉพาะตอนที่หันไปเห็นคุณพ่อร้องไห้และเดินเข้าไปกอดท่าน มันคุ้มค่ากับความเหนื่อยทั้งหมดล้านเท่า” เนเน่ กล่าวด้วยรอยยิ้ม
เส้นทางสายดนตรีของเนเน่เริ่มขึ้นตั้งแต่อายุ 7 ขวบ โดยเรียนร้องเพลงและฝึกกีตาร์กับครูก้องเกียรติ จาก Yamaha Guitar แม้ช่วงแรกจะเจ็บนิ้วจนแทบถอดใจ แต่ความหลงใหลทำให้เธอไม่หยุดพัฒนา
โดยมีคุณพ่อสายร็อกเป็นทั้งแรงบันดาลใจและเพื่อนคู่คิด ทุกครั้งที่เนเน่ไปเล่นดนตรีเปิดหมวก คุณพ่อจะคอยไปยืนเต้นและให้กำลังใจข้างเวทีเสมอ ซึ่งการแสดงครั้งนี้ถือเป็นการสานฝันด้านดนตรีของคุณพ่อให้สำเร็จไปด้วยกัน โดยเนเน่ตั้งเป้าหมายอยากเดินตามรอยรุ่นพี่ศิลปินไทยอย่าง “ลิซ่า” และ “MILLI” ในการก้าวไปสู่ระดับโลก
ด้าน นายณรงค์ คุณพ่อของเนเน่ เปิดเผยเบื้องหลังอันน่าทึ่งว่า การเข้าร่วมรายการครั้งนี้ครอบครัวลงมือทำกันเองทุกขั้นตอน ตั้งแต่เรียบเรียงเพลง ตัดต่อคลิปวิดีโอส่งให้ทีมงานพิจารณา โดยไม่มีโปรดิวเซอร์มืออาชีพช่วยเหลือ
นอกจากนี้ คุณพ่อยังแง้มข่าวดีว่า ปัจจุบันเนเน่กำลังเตรียมปล่อยผลงานเพลงแนวร็อกที่เจ้าตัวแต่งเองทั้งหมดประมาณ 3-4 เพลง ซึ่งกระแสตอบรับหลังรายการออกอากาศดีเกินคาดมาก มีแฟนเพลงทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาให้กำลังใจอย่างล้นหลาม
แม้จะก้าวสู่เวทีระดับโลกและมีชื่อเสียงโด่งดังแล้ว แต่เนเน่ยืนยันว่า หลังจากนี้จะยังคงกลับไปเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ “ตลาดท้ายรถนาคา จังหวัดภูเก็ต” เหมือนเดิม เพราะสถานที่แห่งนี้คือเวทีแรกที่สร้างประสบการณ์ ทักษะการเอนเตอร์เทน และหล่อหลอมให้เธอแข็งแกร่งจนมีวันนี้ได้
สำหรับ “เนเน่ รอยัล” ถือเป็นเยาวชนผู้เปี่ยมความสามารถที่ผ่านเวทีประกวดมาแล้วมากมาย อาทิ เข้าร่วมรายการ Super 10 ร่วมแสดงกับศิลปินมืออาชีพ คว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Overdrive Guitar Contest ครั้งที่ 14 (ปี 2566) ได้รับรางวัล Outstanding Player จากรายการ King Power Band Competition (ปี 2568)
ร่วมส่งแรงใจเชียร์สาวน้อยมหัศจรรย์จากภูเก็ตคนนี้ ให้คว้าชัยชนะบนเวที America’s Got Talent ซีซั่น 21 และก้าวสู่การเป็นดาวดวงใหม่ในวงการเพลงระดับโลกต่อไป