11 ครอบครัวน.ร.หญิง แจ้งความ ผอ.โรงเรียน หลังถูกอนาจารนับปี พ่อแม่ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด 

11 ครอบครัว น.ร.หญิง แจ้งความ ผอ.โรงเรียน หลังถูกอนาจารนับปี พ่อแม่ลั่นดำเนินคดีถึงที่สุด
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรี พาพ่อแม่ผู้ปกครอง 11 ครอบครัว และลูกหลานเด็กนักเรียนหญิง 11 คน อายุ 10-15 ปี ป.5 (9 คน) ป.6 (1 คน) ม.3 (1 คน) ที่ถูกผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี กระทำอนาจารจับหน้าอก ไปพบ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี ที่ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พ.ต.อ.มานพ น้ำประสานไทย ผกก. สภ.ศรีสวัสดิ์ จว.กาญจนบุรี รอรับแจ้งความ ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กหญิงทั้ง 11 คน ยืนยันจะดำเนินคดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนให้ถึงที่สุด
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ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ “ปวีณา” ได้ประสานงานไปยัง นางจันทร์จิรา พัฒนศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี น”l”อุไรรัตน์ ขูดแก้ว หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ให้เข้าร่วมรับเรื่องและพูดคุยกับครอบครัวผู้เสียหายเพื่อวางแผนเยียวยาและดูแลสภาพจิตใจของเด็กหญิงทั้ง 11 คนอย่างใกล้ชิด ร่วมกับทางมูลนิธิปวีณาฯ และ “ปวีณา” จะติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ร่วมกับ พล.ต.ต.พศวีร์ เรืองภู่ ผบก.ภ.จว.กาญจนบุรี เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเด็กทุกคนและครอบครัว
ในส่วนการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผู้อำนวยการโรงเรียน นางปวีณาจะติดตามความคืบหน้าร่วมกับ นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ และนา’ปวีณาจะประสานกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เพื่อให้ผู้เสียหายทุกคนได้รับเงินเยียวยา สำหรับความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป