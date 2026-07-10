ภาคประชาชน ให้กำลังใจ กำนันกระบี่น้อย หลังถูกตั้งกก.สอบ ปมร่วมชุมนุมค้านแลนด์บริดจ์
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เครือข่ายภาคประชาชนภาคใต้ มอบดอกไม้ให้กำลังใจ นายมะโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่กรณีถูก หลังจากถูก นายอำเภอเมืองกระบี่ สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีร่วมใช้สิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตยแผ่นดินใต้เพื่อคัดค้าน SEC และแลนด์บริดจ์ ที่หน้าทำเนียบรัฐบาล โดยระบุว่า นายมะโน มีการปราศรัยกับผู้ชุมนุมบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาล มีการกล่าวถึงการทำงานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐบาลในหลายประเด็นต่อสาธารณะที่อาจทำให้เกิดความเสียหายได้จึงให้ชี้แจงต่อคณะกรรมการนั้น
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นายประสิทธิ์ชัย หนูนวล ประธานกลุ่มศึกษาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ sec watch ได้ยื่นหนังสือต่อปลัดจังหวัดกระบี่ ขอให้ยุติการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าว เนื่องจากเป็นการร่วมใช้สิทธิชุมนุมตามรัฐธรรมนูญในการปกป้องอธิปไตยแผ่นดินใต้ ป้องกันผลกระทบต่อภาคใต้ในหลายด้าน
นายประสิทธิ์ชัย กล่าวว่า ผลจากการชุมนุมที่หน้าทำเนียบรัฐบาลเมื่อช่วงที่ผ่านมา หลังจากมีประชุมเจรจากับ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี ผลการเจรจาบรรลุข้อเรียกร้อง ซึ่งนายกฯ จะมีคำสั่งหยุดการผลักดันร่างกฎหมาย SEC ของ สนข.โดยทันที ขณะเดียวกัน จะชะลอกระบวนการศึกษาและจัดทำโครงการแลนด์บริดจ์ โดยการผลักดันโครงการแลนด์บริดจ์ จะต้องรอผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาการขับเคลื่อนแลนด์บริดจ์ ที่มีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ เป็นประธานและคณะกรรมการเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้ นอกจากนี้ จะตั้งคณะกรรมการออกแบบเขียนการพัฒนาภาคใต้ โดยมีกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน นักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกแบบการพัฒนาภาคใต้ แต่เครือข่ายภาคประชาชนมีความกังวลเรื่อง สัดส่วนของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนภาคประชาชน เรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันเพื่อหาข้อสรุป