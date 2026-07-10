พระธุดงค์ เล่านาทีแพไม้ไผ่แตก กระแสน้ำพัดคณะลอยหาย ในอช.แก่งกรุง จนท.ปูพรมค้นหาอีก 4 รูป

พระธุดงค์ เล่านาทีแพไม้ไผ่แตก กระแสน้ำพัดคณะลอยหาย ในอช.แก่งกรุง บางส่วนตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดได้ จนท.ปูพรมค้นหาอีก 4 รูป
จากกรณี พระธุดงค์ 2 รูป ได้ธุดงค์ล่องแพ มาจากพื้นที่ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เมื่อมาถึงพื้นที่ บ้านในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง จ.สุราษฎร์ธานี ได้เกิดแพแตก สูญหาย 4 รูปนั้น
อ่านข่าว – แพไม้ไผ่แตก! พระธุดงค์ 12 รูป ล่องแพจากระนอง สูญหาย 4 ในอช.แก่งกรุง จนท.เร่งค้นหา
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์วิทยุกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานี ได้รับประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี
ให้จัดทีมเข้าให้การช่วยเหลือค้นหา หลังจากที่มีพระธุดงค์ 2 รูป เดินออกจากป่ามาขอความช่วยเหลือ
โดยพระธุดงค์ เล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พวกตนพร้อมพระอีก 10 รูป รวมทั้งหมด 12 รูป ได้ธุดงค์ล่องแพ มาจากพื้นที่ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง เมื่อมาถึงพื้นที่ บ้านบางจำ หมู่ 15 ต.ตกุกเหนือ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี ได้เกิดแพแตก ทำให้มีพระ 1 รูปในนั้น ถูกกระแสน้ำพัดลอยคอหายไป ส่วนพวกตนรวมกับพระอีก 9 รูป ที่เหลือ ให้ตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอด ขึ้นจากน้ำและรวมกลุ่มกัน
เมื่ออยู่บนฝั่ง พบพระมีพระบางส่วนได้รับบาดเจ็บ ไม่สามารถเดินธุดงค์ต่อได้ พวกตนจึงอาสาเดินออกมาตามชาวบ้านเข้าไปช่วย
ต่อมา เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลาไล่เลี่ยกัน ในขณะที่เจ้าหน้าที่อุทยานกลุ่มหนึ่ง ได้เดินลาดตระเวนสำรวจป่าตามปกติ ได้เจอกับพระธุดงค์รูปที่สูญหาย อยู่ในป่า (1 รูปที่สูญหายจากลุ่ม) ช่วยเหลือนำออกจากป่ามาส่งโรงพยาบาลวิภาวดี
จนกระทั่ง เมื่อเวลา 11.30 น.โดยประมาณ ได้มีรายงานข่าวว่า เจ้าหน้าที่อุทยาน พร้อมด้วยชาวบ้าน และกู้ภัย ได้ออกค้นหาจนพบพระภิกษุเพิ่มอีก 5 รูป ที่เดินออกมาอยู่ใกล้กับสำนักสงฆ์บางจำ
โดยพระกลุ่มนี้ ให้ข้อมูลว่า ยังมีพระอีก 4 รูป ยังตกค้างปักกรดอยู่ใกล้กับจุดที่แพแตก ซึ่งมีพระภิกษุ 1 รูป ในกลุ่มได้รับบาดเจ็บ และอีก 3 รูป คอยดูแลอยู่ กลุ่มของตน 5 รูป จึงได้เดินล่วงหน้าออกมาเพื่อจะขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จึงพาพระมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง
ทั้งนี้ ยังคงมีพระภิกษุที่ยังตกค้างอยู่ในป่าอีก 4 รูป ทางเจ้าหน้าที่อุทยาน เจ้าหน้าที่กู้ภัย ชาวบ้าน อยู่ในระหว่างค้นหาพิกัดที่แน่ชัดเพื่อที่จะเข้าช่วยเหลือต่อไป