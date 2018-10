แชมป์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ แสดงบท ‘คิม-มิสไซง่อน’ ฝรั่งชมเปาะ ‘You’re the best Kim ever’

ความคืบหน้ากรณี มณีภัสสร มอลลอย หรือ ไมร่า นักร้องและนักแสดงไทย แชมป์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ปี 2554 และร่วมประกวดร้องเพลง Rising Star สถานีโทรทัศน์ ABC สหรัฐอเมริกา โดยเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ในปี 2557 ได้ผ่านการคัดเลือกร่วมแสดงเป็นนางเอกมิวสิคัลที่อเมริกา (alternate สลับกับนางเอกตัวยืนอีกคน) เรื่อง Miss Saigon รับบทเป็น คิม โดยเป็น US ทัวร์ แสดงทั่วสหรัฐอเมริกา นั้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กแม่ของน้องไมร่า “Tum MyraNina” โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ว่า “ไมร่าแสดงเป็นคิม นางเอกMiss Saigon USA Tour ครั้งแรก!! 29/09/2018” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไมร่าแสดงเป็นคิม นางเอกMiss Saigon USA Tour ครั้งแรก!! 29/09/2018

(เตือนก่อนนะคะว่ามันยาวมากก เขียนเก็บไว้อ่านเองด้วยค่ะ)

เมื่อวันก่อนไปดูไมร่าManeepat Myra Molloyแสดงเป็นคิมนางเอก Miss Saigonเป็นครั้งแรก บอกตรงๆว่าตื่นเต้นและกังวลมาก เอาใจช่วยไมร่าสุดๆ บทนี้มันหนักมาก ทั้งเรื่องร้องเพลงและบทบาทการแสดง เพลงนี่หลายๆเพลงไม่ใช่สไตล์ไมร่าเลยเพราะมันจะbeltสุดๆเรียกว่าสุดเสียงสุดคอสุดปอดกันเลยทีเดียว การแสดงก็บรอดเวย์น่ะนะมาตรฐานการแสดงสูงแค่ไหนเราเองก็รู้อยู่ หลังจากซ้อมมาอย่างหนักเกือบสองเดือนทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึง 6 โมงเย็น(หยุดแค่วันอาทิตย์) ยิ่งช่วงสองอาทิตย์ก่อนแสดงนี่ซ้อมกันถึงห้าทุ่มเลย ตอนช่วง3 -4อาทิตย์แรกนี่เล่นเอาไมร่าสะบักสะบอมไปเลย ผลักจริง ล้มจริง ดึงจริง ลากจริง เจ็บจริง ทั้งขาแขนทั้งตัวทั้งก้นนี่เขียวช้ำไปหมดถึงขนาดต้องไปหาหมอกันเลยทีเดียว บางช่วงนี่ถึงขนาดแค่เดินยังเจ็บ!!

ไมร่าเองก่อนขึ้นแสดงเป็นคิม เค้าก็ตื่นเต้นและกังวลสุดๆมาหลายวัน นับตั้งแต่วันที่รู้ว่าจะได้แสดงเป็นคิมวันไหน(รู้ล่วงหน้าสักหนึ่งอาทิตย์) ก่อนแสดงจริงสองวันก็มีการซ้อมใหญ่ให้ไมร่าแสดงเป็นนางเอกแบบเหมือนจริงเลยทุกอย่างหนึ่งรอบ หลังจากซ้อมวันนั้นไมร่าก็เบาใจขึ้นหน่อยเพราะมีแต่คนชมว่าดีมากเก่งมากAmazing(คนในทีมงานและนักแสดงด้วยกันนะ คนนอกไม่มีโอกาสได้เข้าไปดู)

วันแสดงจริงเรา(แดดดี้ แม่ และไนน่า)ขับรถกันมาจากนิวยอร์ค 4 ชม มาถึงเกือบเที่ยงแค่ได้เจอไมร่านิดนึงเพราะไมร่าต้องรีบไปโรงละครก่อน (แสดงรอบบ่ายสอง) ขนาดตอนนั้นมือไมร่ายังเย็นเฉียบเลย พวกเราไปโรงละครกันตอนบ่ายโมงครึ่ง คนดูเยอะแน่นเหมือนเดิม เต็มแทบทุกที่นั่ง เมืองนี้แปลกเวลาเดินไปตามถนนนี่โล่งๆไม่ค่อยมีผู้คนเลย แต่ที่โรงละครแน่นทุกรอบ 3,000กว่าที่นั่ง ผู้ชมส่วนมากเป็นคนอเมริกันอายุเฉลี่ยน่าจะ 40-50 ผู้ชมชาวเอเชียน่าจะแค่สักไม่เกิน 5% (แทบไม่ค่อยเห็นคนเอเชียเลย)

วันนี้ได้นั่งใกล้หน่อยเพราะได้ซื้อบัตรโควต้านักแสดง พอละครเริ่มนี่นั่งไม่ติดเลยลุ้นสุดๆ เปิดมาไมร่าก็ยืนอยู่กลางเวทีตั้งแต่ฉากแรกเลย โอ๊ยตื่นเต้นนนนนน ยังๆเรายังไม่ร้องไห้555มัวแต่เกร็ง เอ๊ยลูกสาวเราเป็นคิมจริงๆ เหมือนคิมเลยคือคิมเลย ว้าวววว!! ไม่อยากเชื่อแต่มันจริงไมร่าแสดงดีมากๆๆๆๆไม่ใช่ไมร่าเลย แต่เป็นคิมจริงๆ

ฉากที่กินใจที่สุดของแม่ในครึ่งแรกคือฉากที่ทุย(คู่หมั้นชาวเวียตนามของคิม)มาตามคิมไปอยู่ด้วยแล้วเกิดเรื่องราวร้ายแรงขึ้น(ไม่สปอยต้องไปหาอ่าน หาดูหรือมาดูกันเองนะคะ555) แบบฉากนี้มันบีบหัวใจทุกคนมันเครียดมันลุ้นมันระทึกใจมาก นักแสดงทุกคนแสดงได้ดีมาก ไมร่าแสดงดีมากๆๆๆๆนอกจากแม่จะนั่งน้ำตาไหลพรากๆๆๆ สาวๆฝรั่งที่นั่งติดกับเราสองสามคนก็นั่งร้องไห้ ผู้ชายวัยหกสิบกว่าๆ 5-6คนที่นั่งข้างหลังเราก็ร้องไห้ไปตามๆกัน หลังจากฉากนี้แป๊ปนึงก็พักครึ่ง โรงละครเปิดไฟเราหันไปดูคนรอบๆอยากดูปฏิกิริยา กลุ่มผู้ชายสูงอายุที่นั่งข้างหลังเราแกบอกว่ามันIntenseมากแสดงกันดีเหลือเกิน แกพูดชมนักแสดงมากมาย แกบอกว่าแกเคยดูตั้งแต่originalเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วที่ลอนดอนที่Lea Salongaแสดง แต่ครั้งนี้มันดูยิ่งใหญ่กว่าIntenseกว่า เราเลยถามแกว่า คุณคิดว่าคิมคนนี้เป็นยังไง แกตอบว่า Amazing, She is the best Kim!!! แบบโอ๊ยยยยยยดีใจๆๆๆๆ แกยังไม่รู้นะว่าเราเป็นใคร ถึงตอนนี้เลยไปบอกแดดดี้ให้มาคุยกับแกเถอะ555 แดดดี้เลยบอกแกว่าเราเป็นพ่อ แม่และน้องสาวของนางเอก คราวนี้ละยาวเลย แกเที่ยวบอกใครต่อใครที่นั่งแถวๆนั้นว่านี่ๆครอบครัวนางเอก คราวนี้ทุกคนหันมาชมคิมกันใหญ่ทั้ง Phenomenal, Amazing และปลื้มชื่นชมต่างๆนาๆ แสดงความยินดีกับเรากันใหญ่ แบบโอ๊ยแม่นี่ปลื้มและทำหน้าทำตัวไม่ถูกเลยทีเดียว ได้แต่ Thank youๆๆๆๆๆ

พอเข้าครึ่งหลังนี่ยิ่งเข้มข้น เฮลิคอปเตอร์ก็มา นางเอกก็ยังบทหนักเหมือนเดิม ยิ่งฉากที่มาตามหาคริสแล้วกลับไปยืนร้องเพลงอยู่คนเดียวบนระเบียง เพลงนี้เราฟังและดูนางเอกคนอื่นๆมา 4 คน ฉากนี้เราไม่เคยซึ้งไม่เคยน้ำตาไหลเลยนะ รอบนี้ฟังไมร่าร้องและแสดงนี่ เรานั่งน้ำตาไหลพรากๆ ไมร่าร้องเพราะมากมันหวานและมันเศร้ามากๆแบบคิมนี่ตอนนี้หัวใจแตกแหลกละเอียดสุดๆ (ที่ร้องไห้หนักฉากนี้ไม่รู้เป็นเพราะลูกสาวหรือเพราะคิมหรือทั้งสองอย่างบวกกัน555)

ฉากจบของเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะรู้แล้ว แต่มีคนที่ไม่รู้อีกมาก คุณลุงข้างหลังเราหลังจากจบแล้วแกพาเพื่อนๆมารอขอถ่ายรูปกับไมร่าที่ด้านหลังประตูทางออกของนักแสดง แกเล่าให้ฟังว่าเพื่อนๆแกไม่รู้ว่าจบยังไง พอถึงตอนจบเพื่อนแกนั่งบีบมือแกตลอดเลย มันสะเทือนใจมาก ตอนจบนี่คนดูน่าจะร้องไห้กันทั้งโรง ส่วนแม่นี่ไม่มีเหลือ เช็ดน้ำตาแทบไม่ทันก่อนไฟเปิด555 ตอนนักแสดงออกมาโค้ง พอไมร่าออกมาคนดูก็ลุกขึ้นยืนปรบมือกันทั้งโรง!!

มีคนออกมารอขอลายเซ็นและถ่ายรูปกับคิม(ไมร่า)เยอะพอสมควร รวมทั้งคุณลุงและเพื่อนๆ พอไมร่าออกมา แกเข้าไปหาเลยแล้วบอกไมร่าว่า You are the best Kim ever และยังชื่นชมต่างๆนาๆ นี่ละสำหรับนักแสดงมันปลื้มและตื้นตันสุดๆแล้วกับคำชื่นชมของผู้ชมที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยแบบนี้

ตอนเราไปรอไมร่าตรงทางออกได้มีโอกาสเจอผู้กำกับ(Laurence Connor) และExecutive Producer(Seth Sklar-Heyn)พอเค้ารู้ว่าเราเป็นครอบครัวไมร่า เค้าก็ชมไมร่าให้เราฟังกันใหญ่พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับเรา ภาพเก่าๆของทุกๆครั้งที่ไมร่าแสดงอะไรที่ไหนในเมืองไทย ไม่ว่าที่โรงเรียนหรืองานที่อื่นๆ ภาพตอนที่มีคนเข้ามาชื่นชมไมร่ามาแสดงความยินดีกับเราผุดขึ้นมามากมาย แต่ครั้งนี้มันแตกต่าง ที่นี่ไมีมีใครรู้จักไมร่า ที่นี่ไม่มีใครรู้จักเรา ที่นี่ไม่ใช่ผู้ปกครองที่โรงเรียน ซึ่งวันนี้หนูมาถึงตรงนี้แสดงได้ดีในระดับที่แม่และน้องต้องตกใจ ผู้ชมต่างชื่นชม หนูทำได้ดีที่สุดแล้วลูก ผ่านจากนี้ไปแม่คิดว่าคงไม่มีอะไรยากเกินไปกว่านี้อีกแล้วสำหรับหนู แม่ว่านี่มันยากและโหดสุดๆแล้วนะลูก แม่ปลื้มและภูมิใจในตัวหนูมาก แม่เห็นถึงความพยายามความตั้งใจของหนู ความสู้ไม่ถอย ความขยัน ความทุ่มเทไม่กลัวเจ็บไม่กลัวลำบากของหนู ต่อจากนี้ไปแม่คิดว่าหนูคงไม่ต้องกลัวอีกแล้วว่าตัวเองจะทำไม่ได้หรือจะทำได้ไม่ดีพออีกต่อไปแล้วนะลูก หนูทำได้แล้วลูก ทำได้จริงๆ

ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านที่เมืองไทยที่ให้กำลังใจให้ความสนับสนุนและให้โอกาสไมร่าเสมอมา ขอขอบพระคุณคุณครูสอนการแสดง, คุณครูสอนร้องเพลงทุกๆท่านของไมร่าที่เมืองไทยที่ผ่านๆมาที่กรุณารับสอนไมร่า แม้ว่าบางท่านจะคิวแน่นมากก็ยังกรุณารับสอนให้ไมร่าในทุกๆครั้ง วันนี้ไมร่ามาได้ถึงจุดๆนี้ นอกจากความพยายามความตั้งใจความทุ่มเทของตัวไมร่าเองแล้ว ทุกอย่างก็จะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความรัก ความเมตตาและความสนับสนุนของทุกๆท่านที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังใจและให้โอกาสไมร่าช่วยกันผลักช่วยกันดันให้เค้าได้เติบโตและก้าวมาถึงจุดนี้ (ต้องขอโทษนะคะที่แม่ไม่สามารถลิสต์รายชื่อผู้มีพระคุณทุกๆท่านได้เพราะเยอะมากกกก และกลัวไม่ครบและจะตกหล่นใครไป แต่ขอให้ทุกๆท่านรับทราบนะคะว่าแม่และครอบครัวระลึกและรู้อยู่ในใจเสมอ)

ปล. ดูมา 4 คิมแล้วสุดยอดทุกคน Lea Salonga(ดูที่ NYC 1991), กุลกรณ์พัชร์ โพธิ์ทองนาค(versionไทยดูที่รัชดาลัย 2012), Eva Noblezada(ดูที่London 2015), Emily Bautista(Providence USA 2018)

แต่คิมคนที่ 5นี่ Myra Molloy คือคิมในดวงใจของแม่อย่างแน่นอน คิมที่เรารอคอยมานานแสนนาน555

ลิ้งค์ตารางแสดงtourทั่วประเทศอเมริกา จนถึงเดือนสิงหาคมปีหน้านะคะ https://www.miss-saigon.com/us-tour/tour-dates จะไปแสดงเมืองไหนบ้าง ใครอยู่ที่นี่หรือมาที่นี่ตามไปดูกันได้นะคะ ก่อนซื้อตั๋วส่งinboxมาถามก่อนได้นะคะว่ารอบไหนไมร่าจะแสดง เพราะเค้าจะไม่ประกาศก่อนค่ะว่ารอบไหนใครแสดง!!

สำหรับแฟนคลับไมร่า ติดตามได้ที่ไอจี @MyraMolloy และเฟซบุ๊ก www.facebook.com/ManeepatMyraMolloy

ขอบคุณที่มาเฟซบุ๊ก Tum MyraNina

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ‘ไมร่า’ แชมป์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ เริ่มทัวร์แล้ว ‘มิสไซง่อน US Tour’

– ‘น้องไมร่า’ เจ๋ง!! รับบทนางเอก “คิม” ละครเวทีมิสไซง่อน ทัวร์อเมริกา เริ่ม 21 ก.ย.นี้